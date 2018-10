Em clássico movimentado, Figueirense vence Criciúma pela Série B

Em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Figueirense e Criciúma fizeram duelo local no Orlando Scarpelli e o Alvinegro conquistou a vitória por 3 a 2. Elton, Renan Mota e Henrique Trevisan marcaram para o Alvinegro, enquanto Alex Maranhão, por duas vezes, fez para o Tricolor.

Com o resultado, o Figueira ganhou uma posição e agora é o 11º colocado. Foi a primeira vitória de Rogério Micale no retorno ao clube, que não vencia há oito jogos O Tigre, agora aparece em 14º, uma colocação atrás de quando iniciou a rodada.

Início de jogo eletrizante

A partida começou mexendo com a emoção do torcedor. Logo ao primeiro minuto, Elton desperdiçou chance incrível frente a frente com Luiz, finalizando por cima do gol. Em rápida resposta, Liel foi lançado na pequena área, mas perdeu o tempo da bola.

Porém, não demoraria muito para o placar iniciar os trabalhos. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio, Zé Antônio cabeceou na trave. No rebota, Elton, com oportunismo, aproveitou para fazer 1 a 0 para o time da casa.

O Criciúma tinha dificuldades para se encontrar em campo e logo em seguida viu seu goleiro Luiz realizar uma sequência de duas belas defesas para salvar a equipe.

Porém, contando com a habilidade de Gabriel, os visitantes chegaram ao empate em uma de suas primeiras investidas. O meia fez fila pelo lado esquerdo, invadiu a grande área e rolou para Alex Maranhão bater de primeira e deixar tudo igual.

O gol pareceu ter acordado o time do sul catarinense. Logo aos 25 minutos, Alex Maranhão novamente apareceu bem ao ataque foi derrubado por Pereira dentro da área, pênalti. Na cobrança, ele mesmo marcou o gol que virava o confronto: 2 a 1.

Virada lá, virada cá

O Figueira voltou mais motivado para o segundo tempo querendo acabar com a incrível série de oito jogos sem vitórias. Já aos seis minutos da etapa complementar, conseguiu o gol de empate. Renan Mota, que havia entrado no intervalo, acertou um canhão de fora da área para acertar o ângulo e fazer uma pintura daquelas que valem o ingresso.

O Alvinegro continuava com mais volume de jogo. Elton, com liberdade, faria o gol da virada aos 20 minutos, mas o auxiliar assinalou impedimento do centroavante.

Com 36, Ferrareis chutou de longe, a bola desviou na defesa e passou muito perto da meta. Na cobrança do escanteio, a zaga afastou, mas a sobra caiu no pé de João Paulo. Ele cruzou na medida para Henrique Trevisan cabecear, precisando de duas tentativas, para marcar o gol da vitória.

Na próxima quinta-feira (1º), o Criciúma volta a campo para enfrentar o Goiás em seus domínios. Na sexta, o Figueirense vai até Barueri para encarar o Oeste. Ambos os jogos serão válidos pela 34ª rodada da Segundona.