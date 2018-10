Fortaleza empata em casa com Ponte e adia confirmação de acesso para Série A

Na última sexta-feira (27), o Fortaleza, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, recebeu a Ponte Preta na Arena Castelão​ lotada com mais de 50 mil pessoas, pela 33ª rodada. Com gols de Marcinho para o time da casa e André Luís para o visitante, cada time levou um ponto para casa.

O líder Fortaleza fica com 61 pontos e está 10 pontos na frente do 5º colocado, tendo assim grandes chances de conseguir o acesso para a Série A em poucas rodadas. Já a Ponte fica com 47 e na 8ª colocação, podendo cair 2 posições ainda na rodada.

O jogo foi muito marcado pelas poucas finalizações no gol de ambas as equipes. O Fortaleza só acertou 3 chutes na meta defendida por Ivan, já a Ponte acertou apenas 2 chutes no gol defendido por Marcelo Boeck.

O primeiro tempo foi muito marcado pelos chutes de fora da área. Logo aos 2 minutos, Nenê Bonilha cobrou uma falta perto da lateral da grande área direto no gol, obrigando Ivan a fazer uma boa defesa. Aos 6 minutos, quase da mesma posição, Nenê Bonilha bateu mais uma falta direto e obrigou Ivan a salvar a Ponte, mais uma vez.

Aos 13 minutos, em um cruzamento de longe, a bola passou por Ivan, que não a alcançou no alto, e Marcinho não finalizou direito, completamente sem ângulo, perdendo a chance de empatar a partida. Aos 15 a Ponte teve sua primeira chance de perigo, quando André Luís girou em cima do marcador e bateu rasteiro pra fora. Após isso, poucas chances foram criadas, até o momento do gol, no segundo tempo.

Aos 17 do segundo tempo, Nathan foi lançado dentro da área e cruzou rasteiro para André Luís bater de primeira, colocado, tirando do goleiro e abrindo o placar para a macaca. A vantagem que ajudava a Ponte com o sonho de chegar à Série A durou apenas 3 minutos.

Aos 20, em um cruzamento pra área que o goleiro Ivan tirou de soco, Marcinho dominou, limpou o primeiro marcador, tirar do segundo e ainda teve tempo de ajeitar o corpo antes de bater pro gol, vencendo o goleiro e os defensores que estavam pela frente, devolvendo a igualdade ao placar.

O Fortaleza volta aos gramados no próximo sábado (03), às 17h, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly. Já a Ponte Preta enfrenta, no Moisés Lucarelli, o São Bento, na próxima sexta-feira (02), às 17h. Ambos os jogos são válidos pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.