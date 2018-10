Apesar da derrota em casa, atacante Lucão garante: "O Goiás vai subir"

O Goiás recebeu o Avaí, na noite desta sexta feira (26), em jogo válido pela 33ª rodada da Série B, e foi derrotado pelo placar elástico de 3 a 0. O clube esmeraldino luta para subir, e está em 4º colocado com 53 pontos, apenas 2 a frente do Vila Nova, que também perdeu na rodada. A derrota colocou um grande ponto de interrogação sobre a equipe, deixando a torcida desconfiada sobre o acesso. O atacante Lucão pediu calma à torcida.



"Calma, acredita na gente. A gente tava em penúltimo. Calma, a gente vai subir”, disse.



A goleada sofrida para o concorrente direto ao acesso dificilmente será esquecida pela torcida, bem como as rodadas em que a equipe esteve na zona de degola.



“Não tem nada perdido ainda. A gente estava em penúltimo colocado e se botou nessa posição hoje, está brigando pelo acesso. Sei que é difícil, mas eu peço calma e compreensão, a gente vai conseguir o objetivo. Não adianta agora a gente se desesperar, dizer que está tudo ruim. A gente vai conseguir”, insistiu Lucão.



Mas não é apenas a derrota desta noite que deixa a torcida com um pé atrás: o Goiás conquistou apenas 8 dos 18 pontos disputados nessa reta final de Série B, chegando a um aproveitamento de menos de 50% dos pontos. Quem também falou com a imprensa foi o meia Felipe Gedoz, que entrou no segundo tempo.



“Nossa equipe não entrou concentrada novamente, mais um jogo que a gente deixa escapar. Infelizmente futebol não perdoa. Eles foram superiores à gente e mereceram a vitória”, completou.



Agora o Goiás vai em busca de uma vitória fora de casa, na próxima rodada, contra o Criciúma, na próxima quinta feira (1), para continuar na luta pelo acesso.