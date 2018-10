Santos recebe Fluminense reserva em duelo de olho no G-6 do Brasileirão

Em confronto direto por uma vaga na Libertadores, Santos e Fluminense se enfrentam neste sábado (27), às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe, que vem de empate por 2 a 2 com o Internacional no Rio Grande do Sul, é o sétimo colocado com 43 pontos, três a menos que o Atlético-MG, que fecha a zona de classificação para o torneio continental.

Já o Tricolor, que derrotou o próprio Galo por 1 a 0 no domingo passado, tem quarenta pontos, porém, teve um baque no meio de semana, ao não conseguir mais do que no 1 a 1 com o Nacional do Uruguai, em casa, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Como a volta será na próxima semana, os cariocas usarão um time alternativo.

Cuca, técnico do Santos, falou sobre o jogo de seis pontos na Vila. “Agora nós vamos ter uma decisão por rodada na nossa luta para conquistarmos a vaga na Copa Libertadores. A primeira delas será contra o Fluminense e precisamos ganhar, ainda mais em nossa casa”, disse o treinador.

Em termos de escalação, o Santos perdeu a sua zaga considerada titular, composta por Luiz Felipe e Gustavo Henrique, que foram advertidos com o terceiro cartão amarelo contra o Internacional. Assim, Lucas Veríssimo e Robson Bambu vão compor o setor.

Foto: Ivan Storti/Santos



O Fluminense também sonha com a Libertadores, mas por conta da Copa Sul-Americana, colocou o jogo em segundo plano. O técnico Marcelo Oliveira, porém, se mostra otimista com a possibilidade de somar pontos mesmo com reservas.

“Infelizmente não é o ideal, mas é aquilo que o calendário acaba impondo. Jogamos uma partida muito desgastante na quarta, depois temos um jogo fora de casa no sábado e em seguida uma viagem desgastante para o Uruguai para uma decisão. Não resta outra alternativa”, explicou Marcelo.

O Fluminense dará oportunidade a atletas que não estão atuando como o zagueiro Frazan, o volante Aírton, o meia Daniel e o atacante Junior Dutra. O zagueiro Gum, que sofreu um trauma no joelho direito no meio de semana, já não jogaria.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense



No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentaram no Maracanã, no Rio, e naquela ocasião o Santos ganhou por 1 a 0. Bruno Henrique fez o único gol do duelo.