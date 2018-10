Em jogo eletrizante, Londrina vence Vila Nova no estádio do Café

Abrindo a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina venceu o Vila Nova, por 3 a 2, no Estádio do Café, na noite dessa sexta-feira (26). O duelo contou com os gols de Carlos Henrique, Felipe Marquês e Dagoberto, para os mandantes. Rafael Silva fez dois, descontando para os goianos.

O primeiro tempo da partida foi de muita emoção, com os dois times se lançando ao ataque para abrir o placar. Com três minutos, Mateus Anderson recebeu bom lançamento de Geovane, conseguiu driblar o goleiro, mas no último momento a zaga apareceu e bloqueou o chute.

A resposta da equipe mandante veio aos 11. Dagoberto cobrou um escanteio fechado, quase marcando um gol olímpico. Rafael Santos se esticou e conseguiu espalmar a bola. Na sequência, a defesa afastou o perigo.

Pouco depois, em mais uma chegada do time londrinense, Felipe Marques avançou pela ponta esquerda, ganhou do lateral Maguinho e finalizou cruzado. Diego Giaretta conseguiu salvar a jogada, desviando a bola pra fora.

Nos últimos instantes da primeira etapa, Rafael Silva quase balançou as redes. Após cobrança de falta levantada para área, o atacante conseguiu cabecear forte, mas mandou a direita da meta de Vagner.

Com menos de um minuto do segundo tempo, os visitantes desempataram o confronto. Rafael Silva aproveitou passe de Mateus Anderson e conseguiu bater colocado, deslocando o goleiro e botando o Tigre na frente.

A reação do Tubarão aconteceu aos 25. Dagoberto cobrou falta e acertou o travessão. No rebote, Carlos Henrique empurrou pro gol e empatou o jogo. Logo na sequência, os zagueiros do Vila bateram cabeça, Felipe Marques ganhou a disputa e virou para os mandantes.

Já no fim, novamente com Rafael Silva, a equipe alagoana deixou tudo igual. Gastón Filgueira recebeu pelo lado esquerdo e fez o cruzamento rasteiro. O camisa nove do Tigrão pegou de primeira e anotou o seu segundo na partida.

Nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti para os donos da casa e expulsou o goleiro Rafael Santos. Como já tinham sido feitas as três substituições, Gastón Filgueira virou o arqueiro improvisado. Na cobrança, Dagoberto marcou e garantiu a vitória.

O resultado faz o Tubarão subir para a sexta colocação, chegando a 48 pontos. O Tigre continua em quinto, com 52. Na sexta-feira (02), o Vila Nova volta a campo para enfrentar o Paysandu, no estádio Serra Dourada. No dia seguinte, o Londrina visita o Avaí, na Ressacada.