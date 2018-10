Em jogo de sete gols, Sport surpreende e derrota Grêmio na Arena 

O Grêmio tropeçou em casa na tarde deste sábado. A equipe gaúcha recebeu o Sport, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu pelo placar de 4 a 3.

O Sport não se intimidou de estar jogando na casa gremista e foi para cima. Logo aos 6 minutos Michel Bastos colocou a bola na área e Jair mandou de cabeça para o fundo do gol.

Atrás no placar, o Grêmio buscou pressionar. Aos 20’, Madson recebeu na área e tocou para Thony Anderson, que finalizou. A bola desviou em Adryelson e foi para escanteio. Na cobrança, Douglas colocou na área e novamente Thonny Anderson apareceu para finalizar, mandando perto do gol. Minutos depois, aos 26’, Thaciano e Bressan tabelaram e o zagueiro finalizou cruzado para o goleiro Mailson espalmar para fora.

Apesar do Tricolor estar em cima, quem fez o segundo gol da partida foram os visitantes. Mateus Gonçalves ganhou a bola no meio de campo e partiu para o ataque, para finalizar na saída de Paulo Victor, ampliando o placar na Arena.

O primeiro gol gremista saiu aos 37 minutos. Matheus aproveitou rebote na entrada da área e mandou no canto esquerdo de Maílson.

O Tricolor chegou ao empate logo nos minutos iniciais da segunda etapa. Madson foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Juninho Capixaba cobrou e deixou tudo igual na Arena.

A alegria gremista não durou muito tempo. Já no minuto seguinte o Sport ficou novamente na frente. Jair levantou na área e Gabriel colocou na rede.

Aos 13 minutos da segunda etapa, Thonny Anderson deixou novamente o placar igualado. Madson cruzou e o Thonny mandou pro gol.

Aos 18’ foi a vez de Jair marcar e deixar o Leão novamente em vantagem. Novamente Michel Bastos deixou para o volante, que marcou de cabeça.

Novamente atrás no placar, o Grêmio tentou nova pressão. Já nos minutos finais, Madson finalizou e a bola sobrou para Pepê mandar em direção ao gol, levando perigo. Apesar das tentativas, o Tricolor não chegou ao empate.

Com a derrota, o Grêmio fica na quinta posição, com 52 pontos. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Atlético-MG no estádio Independência, às 17h de sábado. Já o Sport chegou aos 33 pontos e subiu para a 17ª posições. Na próxima rodada recebe o Ceará, na segunda-feira, às 20h, na Ilha do Retiro.