Milton Mendes elogia atuação do Sport e revela felicidade com resultado contra o Grêmio

Em jogo com chuva de gols, o Sport venceu o Grêmio, em Porto Alegre, pelo placar de 4 a 3. O resultado ajuda o Leão a respirar na briga contra o rebaixamento à Série B do Brasileirão, reaproximando o Rubro-negro pernambucano da disputa direta contra o descenso.

Apesar de enfrentar o time alternativo do Tricolor gaúcho, Milton Mendes elogiou o desempenho do Sport, ressaltando a entrega dos jogadores em campo.

"Foi realmente uma vitória que nos envaidece e nos deixa feliz. Vir na arena do Grêmio, fazer quatro gols numa equipe que, para muitos, pode ser desentrosada, mas você olha o nível dos jogadores e do treinador, do próprio clube... é uma felicidade imensa. Felicidade maior ainda é ver os jogadores lutando, dando a vida", afirmou.

O treinador comentou também o comportamento emocional do time, diante dos altos e baixos de uma partida em que o Leão teve que lutar bastante para voltar à vantagem no placar.

"Nós viemos sabendo sofrer. Existe uma luta constante porque, quando as equipes estão na parte de baixo, as pessoas tendem a não respeitar. Nós temos que mostrar aos jogadores o valor deles. Gradativamente, eles têm que ir entendendo. Existem momentos bons na partida e outros menos bons. Nossa equipe está bem trabalhada para isso. Quando o time não está no nível emocional bom, ela se abate. E me envaidece muito estar comandando jogadores tão bravos", finalizou.