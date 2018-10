Felipe Alves celebra vitória do Atlético-PR sobre o Botafogo: "Valoriza o grupo forte"

O Atlético-PR venceu mais uma dentro de casa pelo pelo Brasileirão, desta vez contra o Botafogo, por 2 a 1, em jogo válido pela 31ª rodada. Agora o Furacão soma 10 vitórias seguidas em casa, o que o faz chegar a 43 pontos, na 8ª colocação, com chances reais de entrar no G6. Para o jogo desta noite, o técnico Tiago Nunes, promoveu alterações em todas as peças do time em relação ao 11 inicial do jogo contra o Bahia, pela Sul-Americana. O goleiro Felipe Alves foi um dos que teve oportunidade de mostrar seu trabalho.



“Fico feliz por ter atuado bem. Feliz não só pela atuação, mas pela vitória também. É uma responsabilidade muito boa. No dia a dia aprendemos um com o outro. É muito bom entrar e dar conta do recado”, disse.



A equipe saiu em desvantagem no placar, após Bruno Guimarães cometer pênalti, que Brenner cobrou e marcou. Mas o segundo tempo foi um reflexo do que é esse Atlético-PR dominante dentro de casa, conseguindo o empate com Bergson e, em seguida, a virada, com Pablo, que saiu do banco para fechar o placar.



“Procuramos fazer na partida aquilo que é treinado, pois quando fazemos o que treinamos é mais fácil de dar certo e o perigo fica para o adversário", comentou Felipe.



O Furacão agora muda seu foco para a Sul-Americana, onde receber o Bahia, pelo segundo jogo das quartas de final, com uma vantagem de 1 a 0, construída na primeira partida.



“Estamos disputando duas competições e todo jogador quer jogar. A partida de hoje foi muito boa para isso, valoriza o jogador e o grupo forte que nós temos. Pensamos jogo a jogo e sabemos que agora é quartas de final, ambiente e atmosfera diferentes”, concluiu Felipe Alves.