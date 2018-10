Wellington Paulista resolve, Chapecoense vence América-MG e se aproxima da saída do Z-4

A Chapecoense venceu o América-MG, por 1 a 0, na noite desse sábado (27), na Arena Condá, e colocou fogo na parte de baixo da Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Wellington Paulista.

A primeira investida aconteceu no primeiro minuto de partida. Doffo recebeu boa bola na entrada da área e arriscou com o pé esquerdo. O goleiro João Ricardo, bem posicionado, fez a defesa.

A resposta dos visitantes veio aos 11. Após cruzamento de Luan, Robinho balançou as redes do Verdão. Porém, o juiz Wilton Pereira Sampaio marcou toque de braço do atacante do Coelho e anulou a jogada.

Com 30, foi a vez da Chape ter um gol cancelado pela arbitragem. Doffo marcou, mas, após muita reclamação da equipe mineira e consulta com os auxiliares, o lance foi dado como irregular, novamente devido ao toque com a mão.

No segundo tempo, os dois times demoraram a atacar, priorizando a troca de passes. Mas, aos 14, Wellington Paulista, que entrou no lugar de Osman, abriu o placar para o Verdão. O camisa nove aproveitou o cruzamento de Bruno Pacheco e cabeceou firme, sem chances de defesa.

Por pouco, Wellington Paulista não marcou mais um e ampliou para os donos da casa. Leandro Pereira cruzou para o atacante, que escorou dentro da pequena área. João Ricardo fez milagre, salvando o América.

Já no fim da última etapa, o Coelho se lançou para o campo ofensivo, enquanto a Chape recuou. Mesmo pressionando, o elenco americano não conseguiu ameaçar o adversário, que se segurou bem e assegurou a vitória.

Com o resultado, o Verdão sobe para a 17ª posição, com 34. Com a mesma pontuação, o alviverde está uma colocação acima, em 16º, mas a frente nos critérios do saldo de gol.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (4). Às 19h, o América-MG faz o clássico mineiro contra o Cruzeiro, no estádio Independência. Uma hora mais tarde, a Chapecoense visita o Bahia, na Arena Fonte Nova.