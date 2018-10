Com dois de Danilo, Corinthians bate Bahia e volta a vencer no Brasileirão

Corinthians e Bahia se enfrentaram nesse sábado (27) na Arena em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Em uma partida fraca, com poucas emoções em seu primeiro tempo, Danilo mostrou-se, mais uma vez, um grande nome corintiano e marcou dois gols pelo time alvinegro.

Durante a primeira etapa, os torcedores que saíram de casa no tempo frio de São Paulo não tiveram muita emoção. O time paulista mostrou dificuldade na hora de criar jogadas, tendo o trio escolhido para triangular com Emerson Sheik - Díaz, Pedrinho e Romero - completamente marcados pelo Bahia.

O time baiano, por sua vez, esperou para conter a pressão do time Corintiano e, em determinado momento, conseguiram ter certo controle sobre o jogo, mantendo o meio de campo alvinegro encaixotado, sem dar muito espaço para que o time adversário criasse muitas jogadas, mostrando qualidade com Ramires e Elber para marcar a equipe corintiana que tentava arrancar com as bolas esticadas e os cruzamentos em cima da areia tricolor.

No entanto, o melhor lance do Bahia na partida desse sábado veio de uma bola parada onde o volante Nilton subiu mais alto que a defesa e cabeceou a bola para o canto direito de Cássio, mas a mesma acabou saindo ao lado de seu gol, deixando com que a partida fosse para o intervalo no zero a zero.

No segundo tempo, Jair Ventura colocou o meia Danilo para mudar a perspectiva de jogo corintiana. No lugar de Sheik, o experiente jogador não fez feio e, em seu primeiro lance, recebeu uma falta na lateral da área. Cobrada por Fagner, a bola desviou e Danilo empurrou para o gol, fazendo a Fiel explodir em plena Arena.

Com mais confiança e controle, Jair passou a fazer substituições na equipe, renovando o meio de campo e o ataque alvinegro na segunda etapa. Porém, Danilo acabou indo de herói à vilão e cometeu pênalti em Nilton ao puxar sua camisa. Fazendo valer a lei do ex, Clayton bateu e o empate veio aos 40 minutos de jogo.

Impulsionado pela torcida, Corinthians não desistiu e ofendeu ainda mais, principalmente em seus setores laterais. Após lançamento de Avelar, Romero tocou para o meio da área e após rebate na zaga baiana, Danilo estabeleceu a heroica vitória corintiana por 2 a 1, afastando a sombra do z-4 para o time paulista.

Os dois times voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (04). Corinthians vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo às 17h e o Bahia receberá em casa a Chapecoense, às 19h.