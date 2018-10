Em jogo com duas expulsões no fim, Paysandu e Coritiba apenas empatam na Curuzu

Neste sábado (27), o Paysandu recebeu o Coritiba na Curuzu, pela 33ª rodada da Série B. O time da casa insistiu, pressionou e tentou, mas a noite não era das melhores e ficaram apenas no empate em 1 a 1 com o Coxa. Os gols foram marcados por Renato e Diego Ivo, contra.

Com o resultado igual, o Papão sobe uma posição na zona da degola e chega a décima oitava colocação, com 33 pontos e precisando apenas de dois para deixar o Z4. Por outro lado, o time de Curitiba mantém a décima posição, com 46, entretanto, cada vez mais distante do G4.

O jogo

A etapa inicial foi de total domínio dos donos da casa no Pará. Porém, a primeira oportunidade saiu do time paranaense. Com 5 minutos de bola rolando, Guilherme Parede recebeu na esquerda, cortou para o meio e chutou colocado. O goleiro Renan Rocha pulou para salvar a vida do Papão.

Aos 8, o Paysandu apareceu pela primeira vez. Cruzamento vindo do lado esquerdo e Felipe Guedes surgiu em frente a área para mandar uma bomba. Porém, Wilson conseguiu desviar e a bola voou para longe. Dois minutos depois foi a vez Willyam, em uma finalização de fora da área, assustar o arqueiro paranaense, mas a pelota saiu ao lado esquerdo do gol.

Os donos da casa voltaram a aparecer faltando 15 minutos pro fim da primeira etapa. Em nova jogada de Willyam, o camisa 8 avançou pelo meio, tocou para Renato, que chutou em cima da defesa.

O segundo tempo começou em ritmo mais calmo na Curuzu e com os dois times jogando truncados no meio. Os visitantes começaram a apostar nas jogadas pelas pontas e aos 13 minutos tiveram resultado, com grande ajuda dos adversários.

Ábner fez o corredor pelo lado esquerdo, levantou na área para achar Guilherme Parede, no entanto, o zagueiro Diego Ivo tentou cortar antes que a bola chegasse, mas desviou pro fundo das redes. 1 a 0 para os curitibanos.

O Paysandu, que pressionava desde o início, ampliou ainda mais os esforços no setor ofensivo. Aos 21, em cobrança de escanteio, Lúcio Flávio desviou e obrigou o goleiro Wilson a realizar grande defesa para evitar o empate. Até que aos 39, finalmente saiu o sonhado gol. O volante Renato, de dentro da área, bateu colocado no canto direito e Wilson não alcançou. Festa e explosão dos torcedores na Curuzu.

Aos 45, quando o jogo ia entrando nos acréscimos, Carlos Eduardo fez falta dura em Magno. O árbitro viu a entrada do jogador paranaense e aplicou o cartão vermelho para o meio-campista. Só que três minutos depois, o Coritiba teve mais um expulso. Guilherme Parede, que já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi para o vestiário.

No último minuto, o Paysandu, que tinha dois jogadores a mais em campo, teve a oportunidade de desempatar. O lateral Maicon Silva cruzou, Magno conseguiu dominar no segundo pau, mas perdeu o tempo na hora do chute. Fim de jogo e empate em 1 a 1.

O Papão volta a jogar na próxima sexta-feira (2), diante do Vila Nova, no Serra Dourada, ás 19h15. Já o Coxa entra em campo no sábado (3), contra o Guarani, ás 19h30, no Couto Pereira.