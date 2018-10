Utilizado por Dorival, Geuvânio pode ser mais um recuperado pelo treinador no Flamengo

Apesar do empate com o Palmeiras, 1 a 1 no Maracanã no último sábado (27), o Flamengo ainda segue vivo no Campeonato Brasileiro, quatro pontos atrás da equipe paulista, faltando sete rodadas para o término. As chances rubro-negras caíram para 10%, mas a equipe pode se aproveitar dos próximos dois jogos do Alviverde, contra Santos e Atlético-MG, para recuperar a ponta da tabela.

O gol rubro-negro na partida foi marcado pelo atacante colombiano Marlos Moreno, que não balançava as redes desde 2016, ou 77 partidas, e caminha para ser mais um jogador recuperado pelo técnico Dorival Júnior. Depois de Vitinho e Willian Arão, mais um jogador também quer entrar nessa lista: o atacante Geuvânio.

De acordo com o site "WhoScored", o ex-santista ganhou oportunidades com o ex-treinador na época do clube da vila. Nas cinco partidas do Flamengo com Dorival, em três delas o atacante entrou na partida - contra Corinthians, Paraná e Palmeiras. Ao todo, o jogador de 23 anos atuou em 47 minutos, e não anotou nenhum gol.

Antes da chegada do comandante, Geuvânio tinha atuado pela última vez por apenas um minuto, na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, partida que determinou a eliminação das equipe nas oitavas de final da Libertadores, no final de agosto. A última vez em que balançou a rede foi na última rodada da Taça Rio, contra a Portuguesa-RJ, quando anotou dois gols na goleada por 4 a 1, em Cariacica (ES).

Com Marlos suspenso, e Vitinho sendo reavaliado na reapresentação da equipe, nessa terça-feira (30) no Ninho do Urubu, o atacante poderá ter mais uma oportunidade sob comando de Dorival, no duelo contra o São Paulo, nesse domingo (4) às 17h, no Morumbi. O Rubro-Negro precisa da vitória para seguir sonhando com o heptacampeonato brasileiro.