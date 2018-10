 Atlético-PR tem força máxima para confronto com o Bahia

O Atlético-PR recebe o Bahia, na noite desta quarta feira (31), às 21h45, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, e o técnico Tiago Nunes poderá contar com os titulares que não jogaram contra o Botafogo, pela última rodada do Brasileirão.

O Furacão deve fazer mais um treino na tarde desta terça feira, em preparação para o jogo desta quarta, e o possível 11 inicial é o seguinte: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães), Lucho González e Raphael Veiga; Nikão, Marcelo Cirino e Pablo.

No meio, Wellington e Bruno Guimarães continuam na briga por uma vaga.



Como os cartões foram zerados nas quartas de final, o Atlético-PR não conta com suspensos para a partida de volta, e os únicos desfalques são Bruno Nazário e Anderson Plata, que estão em tratamento no Departamento Médico.



A expectativa por um título internacional é grande no Furacão, que nunca conquistou uma competição deste tamanho. O técnico Tiago Nunes falou sobre a importância da partida.



"É final de campeonato para a gente. A gente sabe que é um jogo muito importante. A gente vai tentar ganhar do Bahia aqui, que é o que a gente tem feito sempre. O intuito principal é sempre vencer, dentro ou fora de casa, então a gente vai, sim, muito focado", disse.



A vantagem no confronto é do Atlético-PR, já que venceu por 1 a 0 o jogo da ida, em partida marcada pelas duas anulações de gol com auxílio do VAR, ambos em favor do clube paranaense.