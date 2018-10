Elicarlos e Márcio Araújo voltam aos treinos e podem reforçar Chapecoense contra o Bahia

O elenco da Chapecoense se reapresentou nessa segunda-feira (29) e começou a preparação para a partida contra o Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os volantes Elicarlos e Márcio Araujo, que estavam afastados devido a lesão, treinaram sem problemas e podem surgir como opção já no jogo do próximo domingo (04).

Individualmente o camisa 86 tem uma recuperação mais adiantada. Após uma lesão de grau dois na coxa direita, na partida contra o Atlético-MG, a expectativa é que ele esteja disponível para atuar já no confronto contra o Tricolor Baiano.

A situação de Márcio Araujo é mais complicada. O atleta sofreu um problema no ligamento colateral medial no joelho esquerdo e a tendência era de voltar apenas após o fim do campeonato. Porém o jogador respondeu bem aos tratamentos e já voltou a treinar com bola, mas seu retorno ainda é uma incógnita.

A Chape está lutando contra a zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, o clube está na 17ª posição, primeira do Z-4, com 34 pontos. Caso consiga os três pontos, a equipe escapa da parte de baixo da tabela e, no melhor dos casos, chega ao 14º lugar.