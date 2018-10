Com vantagem, Grêmio recebe River Plate buscando vaga na final da Libertadores

Nesta terça feira (30), às 21h45, na Arena, Grêmio e River Plate decidem o primeiro dos finalistas desta edição da Libertadores. O time gaúcho vai para a partida com a vantagem de ter ganho no primeiro confronto pelo placar de 1 a 0, tendo a seu favor o fator do gol fora de casa.

O Grêmio mesmo tendo essa vantagem a administrar tem que tomar cuidado, pois o time do River já reverteu diversas vezes o placar fora de casa dentro da história da Libertadores. Outro fator que preocupa o torcedor gremista são os desfalques que o time possui para o jogo de volta, se tratam de dois jogadores fundamentais para o time:

Kannemann que vem sendo um dos pilares da zaga gremista tendo feito ótima partida no jogo de ida contra os argentinos e o meia atacante Luan que não vem tendo uma de suas melhores temporadas mas é peça importante no esquema de Renato Portaluppi.

Com os desfalques e a duvida na lateral entre o jovem Leonardo e o experiente Léo Moura a provável escalação é: Marcelo Grohe; Leonardo (Léo Moura), Geromel, Paulo Miranda e Cortez; Michel, Cícero, Maicon, Ramiro e Alisson (Everton); Jael.

Já o confronto pelo lado argentino já começa com uma baixa vinda do banco, com a suspensão imposta pela Conmebol ao seu técnico Marcelo Gallardo, por conta de atrasos no começo de partidas anteriores.

O time argentino vem de uma partida péssima no primeiro confronto contra o time gremista e aposta na força de sua camisa e em seu forte jogo aéreo. Com isto sendo colocado na mesa os argentinos necessitam vencer por dois gols de diferença para passar diretamente,e uma vitoria com diferença mínima para levar a decisão para as penalidades máximas.

O provável time de Gallardo vem com a seguinte escalação:

Armani,Montiel,Maidana,Pinola,Casco,Quintero,Ponzio,Palácios,Pity Martinez,Borre e Scocco(Pratto).