Palmeiras enfrenta Boca Juniors em busca de classificação histórica à final da Libertadores

O Palmeiras recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira (31), no Allianz Parque, pelo segundo jogo das semifinais da Copa Conmebol Libertadores. O jogo de ida foi na Argentina e a equipe alviverde perdeu por 2 a 0, ambos os gols foram marcados por Benedetto.

Dudu, em boa fase, é a esperança alviverde

O camisa 7 do Palmeiras tem história em confrontos importantes: foram dele os dois gols que levaram à conquista da Copa do Brasil em 2015. Além disse, é o atacante que mais marcou em mata-matas nesta temporada, ao lado de Borja.

Dudu ainda marcou o gol que garantiu o empate contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro. O jogador vem em grande fase e é a esperança alviverde contra o time argentino.

Felipão treinou nesta terça-feira (30), podendo contar com todos os titulares. O Palmeiras está com o departamento médico vazio; Marcos Rocha e Jean estão em transição física. A provável escalação da equipe paulista é: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima; Willian, Deyverson, Dudu.

Treinador do Boca foi suspenso e pagará multa

O técnico Guillermo Schelotto foi suspenso pela Conmebol. Em decisão tomada na manhã desta terça-feira (30), o comandante não poderá entrar em campo contra o Palmeiras.

O motivo dessa suspensão, segundo o jornal argentino “Olé”, foi o fato do técnico ter atrasado à volta do Boca para o segundo tempo no jogo de ida.

Para o jogo desta quarta-feira, o Boca vem apenas com uma mudança: a entrada de Villa no lugar de Zárate. Benedetto, herói do primeiro jogo, ficará no banco.

Provável escalação: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nández, Barrios, Pablo Pérez; Villa, Abila, Pavón.

O jogo será às 21:45, horário de Brasília, no Allianz Parque. O Palmeiras precisa vencer por 3x0 para se classificar direto; o placar de 2x0 levará a disputa para os pênaltis.