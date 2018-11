De olho no Grêmio, Levir testa Galdezani e Terans entre os titulares no Atlético-MG 

Esquecido por Thiago Larghi e sendo bastante utilizado sob o comando de Levir Culpi, o uruguaio David Terans deve começar jogando no sábado (3), contra o Grêmio, no Independência, às 17h (de Brasília). Luan, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deu a vaga ao meia Terans no primeiro treino tático do Atlético-MG desta semana.

No treino desta quinta-feira (1º), na Cidade do Galo, o técnico Levir cobrou muito o posicionamento e a marcação na pressão a saída de bola, para evitar de dar campo para o time reserva. O comandante alvinegro montou o Atlético com: Victor; Emerson, Léo Silva, Maidana e Fábio Santos; Adilson e Elias; Cazares, Terans e Chará; Ricardo Oliveira.

Durante o treino, Levir sacou o equatoriano Cazares da equipe titular e promoveu a entrada do volante Matheus Galdezani. Com isso, o esquema mudou, David Terans assumiu a armação de jogadas e Galdezani passou a atuar mais como primeiro volante.

Nesta sexta-feira, Levir Culpi definirá a equipe titular que tem a missão de encerrar a sequência de quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro.