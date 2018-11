Tiago Nunes destaca tranquilidade do Atlético-PR na decisão por pênaltis

A classificação do Atlético Paranaense para as semifinais da Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira (31), contra o Bahia, foi muito comemorada pelo técnico Tiago Nunes. Apesar de o Furacão ter sido superado no tempo normal, Tiago elogiou o desempenho da equipe e a tranquilidade na hora das cobranças das penalidades. Além do grande aproveitamento, o goleiro Santos, que já havia se destacado durante os 90 minutos, completou sua atuação defendendo um pênalti.

"Fizemos uma boa partida. Enfrentamos uma equipe que sabíamos que iria nos impor dificuldades. O Bahia nos marcou muito bem, adiantou a marcação e nos forçou muitas vezes a usar a bola longa. Ao mesmo tempo, assim que conseguimos sair da pressão, conseguimos finalizar muito mais. Tivemos 16 finalizações contra quatro do Bahia. A gente soube jogar. Não tivemos o sucesso de vencer no tempo normal, merecíamos um resultado melhor, mas conseguimos garantir a classificação nos pênaltis com muita tranquilidade", pontuou o treinador em entrevista coletiva após o duelo.

Mesmo com a perda da longa invencibilidade dentro da Arena da Baixada, o comandante atleticano preferiu valorizar a passagem às semifinais da competição continental. Além disso, ressaltou a qualidade do adversário desta quarta.

"Temos que entender que o Bahia é uma equipe tão boa como a nossa. Qualquer equipe que passasse seria merecedora. Perder não é o que mais me importa. Prefiro ter perdido como a gente perdeu e nos classificar. Estamos entre os quatro primeiros com méritos e com muita possibilidade de chegar à final", afirmou.

Por uma vaga na decisão, o Rubro-Negro enfrentará o Fluminense, que se classificou desbancando o Nacional, em Montevidéu. A primeira partida está prevista para acontecer na próxima semana, a aguardar confirmação da Conmebol.

"Certamente será um grande jogo, com fortes emoções. Esse confronto terá um tempero diferente, porque vamos decidir a classificação no Maracanã. O Fluminense é uma boa equipe, que conta com grandes jogadores. Será um adversário de grande valor e o time brasileiro que merecer mais vai chegar à final", concluiu Tiago Nunes.

Antes, o Furacão retoma as atenções ao Campeonato Brasileiro. No domingo (4), viaja para enfrentar o Internacional, às 19h, no Beira-Rio.