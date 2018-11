Fora há seis meses, Gatito confirma volta ao Botafogo: "Vou enfrentar o Corinthians"

Vivendo um momento delicado e perigoso no Campeonato Brasileiro, o Botafogo terá uma reforço mais do que especial para a partida importantíssima contra o Corinthians, neste domingo (04), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos. Gatito Fernández, que estava fora dos gramados desde o dia 23 de abril, quando lesionou o punho direito no empate em 1 a 1 contra o Sport, confirmou sua volta a meta alvinegra.

O anúncio foi feito pelo próprio goleiro na coletiva de imprensa. Sorridente e visivelmente aliviado por poder jogar novamente após muito sofrimento - foram seis meses de tratamento, tentativas de voltas frustradas e três lesões seguidas no punho -, o paraguaio falou sobre o sentimento de vestir a camisa do Botafogo depois de tanto tempo.

"Graças a Deus vou enfrentar o Corinthians domingo. Estou me sentindo cada vez melhor, fico feliz por poder voltar nesse momento do campeonato, ajudar nossos companheiros. Muito feliz que tudo que aconteceu já passou, agora é olhar para frente".

Perguntado sobre o drama vivido e se as dores ainda o incomodam, Gatito abriu o jogo, disse estar 100% e agradeceu a todos que enviaram mensagens de apoio durante essa fase complicada.

"Me sinto muito bem, já bastante melhor das dores. Claro que vou sentir alguma coisa, mas é mínimo praticamente. Já esqueci realmente, quando treino, da dor que tinha na mão. Estou muito feliz, já consigo ter sequência nos treinos praticamente sem dor. Isso dá confiança. Para jogar tem que estar 100% e me sinto assim".

"Foi um pouco difícil realmente, sempre tive vontade de ajudar. Tanto que no jogo em que me machuquei joguei com muita dor. Pensava que a melhor resposta era não ter jogado contra o Sport, me poupava e estava bem para a outra semana. Mas não me arrependo. As pessoas se preocupavam, me perguntavam como estava, mandavam muita mensagem positiva. Isso me deu bastante força naquele momento em que não sabia quando ia voltar. Agora já passou, hoje em dia estou bastante feliz, treinando há quase duas semanas".

Fora das quatro linhas, o goleiro viu a queda de rendimento da equipe no campeonato e a aproximação do Z4 cada vez maior. Para reverter a situação, Gatito exaltou a necessidade de doação de cada um em prol do coletivo.

"Tem que ser atitude de cada um, cada função encontrar algo a mais para poder reverter essa situação. Temos tudo para reverter pela qualidade, atitude tem que ser de cada um para conseguir nosso objetivo".

O paraguaio também comentou sobre Jefferson, ídolo alvinegro e seu parceiro de posição, que se machucou contra o Flamengo há um pouco mais de três meses e já está em fase final de recuperação.

"O Jefferson está bastante bem, se recuperando de uma contusão que teve, e a confiança está cada dia maior. Estou vendo o Jefferson muito bem. Importante é que todos têm que estar prontos. É um cara muito importante para gente, tudo que vier vai somar".

Por fim, fez questão de convocar os torcedores para o duelo contra o Corinthians e enviou uma mensagem motivacional aos botafoguenses.

"Estou esperando o Nilton Santos lotado, com a torcida nos empurrando. É o que precisamos neste momento. Do lado de dentro, temos que colocar o algo a mais e sair dessa situação. Mas sem dúvida esperamos esse apoio para o time no domingo. Jogo importante, um clássico do futebol brasileiro. A gente os espera para nos ajudar, empurrar e fazer nosso melhor em busca da vitória. Estamos juntos no Nilton Santos".

Vale lembrar que a diretoria do Botafogo fez uma grande promoção de ingressos para o confronto diante dos paulistas. Confira abaixo a tabela de preços:

Setor Norte: R$ 5 (inteira) / R$ 2,50 (meia)

Setor Leste: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia)

Setor Oeste Inferior: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)

Setor Sul (Corinthians): R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)