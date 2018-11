Juninho Potiguar se lesiona e não jogará mais o Brasileirão pelo Ceará

Os torcedores do Ceará tiveram uma péssima noticia nesta quarta-feira. Destaque do time desde que foi contratado do Ferroviário (clube que estava na quarta divisão), o meia-atacante Juninho Quixadá perderá o restante da temporada. Autor de um dos gols da vitória do alvinegro contra o Atlético Mineiro na última segunda, o atleta de 34 anos teve uma lesão no adutor da coxa confirmada pelo departamento médico do clube cearense.

Segundo o DM do vozão, o prazo de recuperação da lesão é de pelo menos quatro semanas; o que invalida um retorno de Juninho Quixadá aos gramados ainda esse ano, já que o Brasileirão terminará praticamente no mesmo tempo. Antes da confirmação oficial do que foi constatado nos exames, Juninho já havia publicado em sua conta pessoal no Instagram que pararia por pelo menos 20 dias. Pouco tempo depois, porém, ele apagou a publicação e deixou a dúvida no ar crescer.

A contratação do meia-atacante foi uma aposta pouco usual. Já com 34 anos, a diretoria e comissão técnica decidiram acreditar na experiência e qualidade do meia que é cearense de nascimento. Hepta campeão búlgaro pelo emergente Ludogorets, Juninho havia sido repatriado para jogar a Serie D no Ferroviário, outro time da capital. Por lá, conseguiu o acesso e título, despertando o interesse que o fez sair da quarta para a primeira divisão nacional brasileira.

Pelo Ceará, foram ao todo 14 jogos, dois gols e duas assistências, justamente no período em que o time saiu de lanterna virtualmente rebaixado a time que pode se classificar á Copa Sul-americana.