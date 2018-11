Marcelo Oliveira exalta jogadores do Fluminense após classificação: ''Foram guerreiros''

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista após a vitória do Fluminense sobre o Nacional (URU) por 1 a 0, no Parque Central, pela Sul-Americana. Com o resultado, a equipe se classificou para a próxima fase da competição.

“Foi um ótimo jogo do Fluminense. Uma partida muito equilibrada, nos preparamos muito no campo e emocionalmente. A equipe do Nacional é muito bem treinada, um time com mobilidade, muitos cruzamentos perigosos na área, um time rápido” avaliou o técnico.

Com o empate em 1 a 1 pelo jogo de ida, no Engenhão, a equipe precisava de gols para avançar na competição. Marcelo Oliveira explicou a estratégia utilizada para conseguir a classificação.

“Precisávamos ganhar, mas não de qualquer forma, era preciso estar equilibrado entre defesa e ataque. Acho que cumprimos bem esse papel, até mais do que poderíamos pensar. Os jogadores foram guerreiros, pacientes, persistentes. Controlamos o jogo o tempo todo. Foi uma vitória maravilhosa, que nos dá confiança para a sequência”.

Mais uma vez Léo foi desfalque na equipe. O lateral direito viajou com a equipe, mas não estava totalmente recuperado e ficou no banco de reservas. Marcelo Oliveira explicou a opção por Airton na equipe titular e Jadson na direita.

“A função de um técnico é tomar decisões. Todas elas têm um risco. Eu sabia, pois já estou no futebol há muitos anos, que se tivesse problema aqui reclamariam da escalação. Fazemos o que é melhor para o time, tivemos que improvisar alguém do lado, entendemos que o Airton tem uma saída de bola muito boa, mas talvez não aguentasse o tempo todo. É convicção de que pode dar certo desta forma. Fizemos o que achamos que era o melhor. Colocando dois volantes, liberei mais o Richard e o Jadson. Ficou equilibrado, ganhamos bolas aéreas. Foi uma decisão de risco, mas bem tomada”.

Antes de pensar na semifinal, o Tricolor tem o Vasco pela frente, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador admitiu que pode poupar alguns jogadores no clássico.

“As vitórias e uma classificação como essa precisam ser comemoradas. Precisamos aproveitar isso. O Gum dissejá no intervalo que estava sentindo. A partir de amanhã vamos pensar no clássico, lamento que o futebol brasileiro tenha tão pouco tempo. Esse jogo poderia ser no domingo, um pouco de coerência seria bom. Vamos usar quem se sentir bem. Caso alguém esteja desgastado, vamos trocar” finalizou.

A partida contra o Vasco será neste sábado (03), no Maracanã, às 17h. O clássico é válido pela 32ª rodada da competição. O Tricolor ainda busca uma vaga no G-6, enquanto o Vasco tenta se afastar da zona de rebaixamento.