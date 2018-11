 Goleira Luiza Jesus comemora acerto com Kindermann: "Estou realizando mais um sonho"

Com 23 anos, a goleira Luiza Jesus está tendo sua primeira oportunidade em uma grande equipe futebol de campo, e não esconde a felicidade com o acerto e a oportunidade de atuar pelo Kindermann, de Caçador-SC.

"Estou feliz demais, é uma equipe profissional de alto rendimento, que da toda estrutura possível para o melhor desempenho das atletas além de ser referência no futebol de campo. A diferença é muito grande do futebol 7 para o campo, mas aqui tenho toda estrutura, além de um excelente preparador de goleiro, Felipe França, tenho certeza que vou evoluir bastante. Eu nunca tive isso na vida, sempre quis, venho batalhando todos os dias para fechar com um clube neste nível, é uma felicidade imensa estar no Kindermann. Afirmo com convicção de que tudo isso é fruto da minha dedicação, eu não tinha nada, e hoje estou aqui realizando mais um sonho", ressaltou.

Luiza iniciou carreira como goleira em 2016 no futebol 7, um ano depois já estava se destacando e defendendo as cores da Seleção Brasileira feminina. Chegou a atuar na linha, e mesmo tendo bom rendimento, foi no gol que a paixão despertou. Aos 23 anos, já foi convocada cinco vezes para vestir a camisa da seleção, e carrega na bagagem seis títulos e oito troféus individuais, entre eles, o de melhor goleira de futebol 7 do mundo.

Além de um preparador de goleiras, agora a atleta também tem duas companheiras de equipe que servem de inspiração e dedicação. "Hoje eu tenho duas companheiras no meu dia a dia de treinos incríveis. A Bárbara, goleira da Seleção Brasileira e a Letícia Bussato que também tem um histórico enorme no futebol de campo, elas me receberam muito bem, estão me ajudando e incentivando para que eu evolua cada vez mais. Sempre almejei momentos como esse, mas quando se vive, a sensação e o sentimento é totalmente diferente", contou.

Luiza ainda vai cumprir o calendário das equipes no futebol 7. A goleira tem mais duas competições para disputar no mês de dezembro. Pelo Figueirense/Prec disputa o Mundial de Clubes, e pela Seleção Brasileira vai em busca do título da Copa do Mundo. A tendencia é de que após as competições ela encerre em definitivo a sua participação no fut7 e inicie sua caminhada no futebol de campo.

"Quero encerrar da melhor maneira possível, estou treinando forte para que em dezembro eu possa contribuir com as minhas companheiras de equipe, não consigo largar assim o FUT7, não vai ser fácil, mas alguns ciclos devem se encerrar para que outros possam se iniciar. Agradeço imensamente as meninas do Paula Ramos e a comissão técnica, por terem aberto as portas e me acolhido tão bem durante esses três anos", disse.