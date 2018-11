Após eliminação na Libertadores, Bressan tem seu futuro indefinido no Grêmio

A noite da eliminação do Grêmio na semifinal da Libertadores ficará marcada para o zagueiro Bressan. Ele ficou em campo apenas 18 minutos, após entrar no lugar de Paulo Miranda, e foi expulso em jogada que decidiu a partida.

Logo no seu primeiro lance em campo o zagueiro tomou um cartão amarelo pelo agarra agarra na área em cobrança de falta do River Plate. Alguns minutos depois, quando o time argentino já havia empatado, a bola foi finalizada em direção ao gol, mas foi para fora. Inicialmente foi marcado escanteio, mas o árbitro recorreu ao VAR e constatou que a bola tocou a mão no jogador gremista, o que originou o pênalti convertido por Pity Martínez.

Bressan deixou a gramado em lágrimas. Contestado pela torcida há um bom tempo, ele deve ficar afastado da equipe nos próximos jogos, e tem seu futuro indefinido no Tricolor.

“Não penso em usar o Bressan nos jogos por causa disso, mas não vamos condenar o jogar. Lá na frente conversaremos pra ver o que é melhor”, afirmou o técnico Renato Portaluppi.