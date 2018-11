Benedetto decide novamente, Boca arranca empate do Palmeiras chega à final da Libertadores

Em partida válida pela semi-final da Copa Libertadores, Palmeiras e Boca Juniors se enfrentaram na noite da última quarta-feira (31) no Allianz Parque, em São Paulo. A partida terminou empatada no placar de 2 a 2. Com esse resultado, a equipe argentina se classificou para a final da competição.

O jogo começou disputada por ambos, com muitas faltas e os dois times atacando. Logo aos 10 minutos, o Palmeiras abriu o placar com o volante Bruno Henrique, mas o gol foi anulado com auxílio VAR, marcando impedimento do atacante Deyverson, que participou do lance. Aos 17, o lateral Jara lançou para Villa, que estava livre pelo lado direito no ataque, que, em sequência, cruzou para Ábila, que se antecipando da marcação abriu o placar para os argentinos.

Os donos da casa tiveram chance de empatar, aos 20 minutos com Bruno Henrique cabeceando, mas a bola foi para fora, e com o zagueiro Gustavo Gómez, que em cobrança de escanteio subiu sozinho e o goleiro Rossi defendeu em cima da linha. E no último minuto do primeiro tempo, os jogadores do alviverde reclamaram de um pênalti, mas o árbitro seguiu o jogo.

No começo do segundo tempo, o Palmeiras deu grandes expectativas ao torcedor logo de cara com um chute de Lucas Lima aos 3 minutos, mas Rossi, novamente, defendeu. Aos 7, após uma bola cruzada na entrada da área, Felipe Melo desviou e o zagueiro Luan empatou a partida. Aos 13, Dudu sofreu pênalti de Izquierdo e Gustavo Gómez virou a partida. Em seu primeiro lance, Borja quase fez o terceiro, mas cabeceou a bola por cima da trave.

O Palmeiras pressionou o Boca Juniors e estava fazendo um bom jogo, dominando os argentinos. Mas em uma troca de passes, os visitantes surpreenderam os donos da casa e Benedetto, o mesmo que fez os dois gols na primeira partida da semi-final, chutou de fora da área e empatou o jogo.

O empate não foi suficiente para o Palmeiras, já que precisava vencer a partida com três gols de diferença para se classificar a final.

A final da Copa Libertadores será disputada entre River Plate e Boca Juniors, na próxima quarta-feira (7).