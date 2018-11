Em briga direta por vaga na Libertadores, Atlético-MG recebe o Grêmio no Independência

Em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Grêmio se encaram às 17h (de Brasília) deste sábado (3) no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Será o duelo entre o 5º e o 6º colocados no torneio, com as equipes separadas por seis pontos de diferença.

O time da casa, em comparação com as últimas escalações, terá um time diferente contra o Grêmio. Sem Luan, suspenso por acúmulo de cartões, Levir Culpi é obrigado a modificar a escalação para seu time, que tem apenas um desfalque certo para o jogo do fim de semana. David Terans deve assumir a posição ocupada pelo “menino maluquinho”.

De incertezas, porém, o Atlético tem algumas. O centroavante Ricardo Oliveira, com desgaste muscular, se ausentou do último treino e é aguardado pela comissão técnica para o duelo com os gremistas. A sua ausência implicaria na entrada de Denílson no time mineiro. No meio de campo, Levir testou Galdezani no lugar de Cazares.

O Grêmio vive uma situação um pouco mais tranquila em relação à briga pela Libertadores, mas não deve se contentar com apenas um lugar nas fases preliminares da competição. O problema maior que vem pesando na concentração gremista tem relação com a derrota nas semifinais da Libertadores, ocorrido no meio da semana. Mas nem tudo está acabado para o time gaúcho, que ainda tenta uma brecha judicial para se conseguir avançar para a final do torneio continental.

Se a Conmebol reverter a decisão de campo e colocar o Grêmio na final da Libertadores pelo descumprimento da suspensão do técnico do River, Marcelo Gallardo, Renato Gaúcho deverá preservar seus titulares. Caso a decisão não seja tomada, o Grêmio deverá botar um time misto em campo contra o time alvinegro.

Retrospecto

Atlético-MG e Grêmio já se cruzaram por 53 vezes pelo campeonato nacional, sendo 18 vitórias da equipe mineira, 15 empates e 20 vitórias do Grêmio.

No último jogo entre os times, no dia 18 de julho, a equipe gaúcha bateu em casa por 2 a 0 o alvinegro. Para a próxima partida, o jogo deve ter casa cheia. Na última parcial divulgada pelo Atlético-MG, quase 15 mil atleticanos já haviam garantido um ingresso para a partida.