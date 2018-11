Atlético-MG vence processo judicial milionário contra Banfield-ARG na Fifa por Cazares

Prejudicado financeiramente pelas eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana durante do ano, o Galo teve um alívio nas suas economias nesta sexta-feira (2). A equipe jurídica do clube mineiro venceu uma disputa judicial de cerca de R$ 55 milhões na Fifa com o Banfield-ARG, por conta da transferência de Cazares para o Galo no início de 2016.

A informação foi dada pelo site argentino TyC Sports e confirmada também pelo GloboEsporte.com

No início de 2016, Cazares ainda estava emprestado ao Banfield. O time argentino entrou com um processo na Fifa alegando que havia comprado Cazares. O Independiente Del Valle, dono dos direitos econômicos do atleta, não reconheceu o pagamento e vendeu o equatoriano para o Atlético.

Relembre

Na época, o Atlético foi prejudicado pelos argentinos por não liberar a documentação de Cazares. Com isso, o jogador perdeu vários jogos no início do ano - incluindo Libertadores - com o ex-técnico Diego Aguirre.

Havia uma enorme expectativa dos torcedores no equatoriano por conta das boas atuações na Florida Cup, de 2016. Ele estreiou oficialmente pelo alvinegro em 25 de fevereiro, contra o Independiente Del Valle - jogo que marcava também a estreia de Robinho pelo Atlético -

Caso recorra, o Banfield pode acionar o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).