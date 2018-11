Zé Ricardo reafirma necessidade de vitória contra o Corinthians e convoca torcida do Botafogo

Nesta sexta-feira (02), penúltimo dia de preparação do Botafogo para a importantíssima partida contra o Corinthians, domingo, às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva e comentou muito sobre o duelo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo diante dos paulistas, o treinador contará com o retorno do goleiro Gatito Fernández, após longos meses de inatividade.

Perguntado sobre a relevância e o impacto da volta do paraguaio para o time, Zé elogiou muito seu comandado e enalteceu a volta por cima do goleiro, que sofreu durante seis meses com lesões no punho.

"Retorno importantíssimo pela identificação com clube, torcida, esperávamos que fosse antes, mas ele acabou tendo lesão em cima da antiga. Tenho certeza que ele vai ajudar bastante a gente nessa reta final".

O treinador também comentou sobre o reencontro do Botafogo com Jair Ventura, que esteve à frente da equipe em 2017 e conseguiu ótima campanha com o alvinegro na Libertadores, sendo eliminado nas quartas de final pelo Grêmio, campeão da competição.

"Nós nos enfrentamos algumas vezes, eu no Flamengo ele no Botafogo, eu pelo Vasco também. Sempre emoção diferente voltar ao clube, tenho certeza que vai ser especial. Jair é grande companheiro, tomara que seja grande espetáculo aqui. Vamos torcer para que ele não tenha sucesso, mas a amizade continua".

Zé fez questão de exaltar a importância da vitória neste domingo. Para ele, voltar a vencer e se recuperar no Brasileirão é questão de urgência, e o confronto direto contra o Corinthians, citado como "jogo de seis pontos", é uma grande oportunidade para fazer as pazes com o torcedor e respirar melhores ares dentro do nacional.

"A gente está muito determinado para que isso ocorra. Tivemos uma queda nos últimos jogos, mas a semana foi positiva, tenho certeza que esses dois dias vão dar a preparação final e vamos fazer um grande jogo para conseguir uma grande vitória. Para a gente também, não podemos mais errar. É vencer ou vencer domingo. Tem que ter organização, o Corinthians é uma equipe perigosa, vice-campeã da Copa do Brasil, chegou por méritos...".

Questionado sobre um possível retorno de Kieza e quem será o substituto de Luiz Fernando, suspenso, o técnico do glorioso escondeu o jogo e preferiu deixar em dúvida os escolhidos. Vale lembrar que os emprestados do Corinthians, Moisés, Jean e Yago, também não poderão atuar devido a questões contratuais.

"Tem um pouquinho de segredo porque o Jair conhece nosso elenco. Se falar o que está definindo para iniciar, ele vai ter uma saída melhor por conhecer muito bem. Teremos as ausências dos que estão emprestados pelo Corinthians, por força de contrato, e do Luiz Fernando e Marcelo Benevenuto, que estão suspensos. O Kieza está se recuperando, começando a vir para campo, mas prefiro esperar para ver se vai para o jogo ou não".

"Tem o Pimpão, mas tem outros treinando bem, como o Renatinho, o Marcos Vinícius, o próprio Leandrinho que está se recuperando de lesão e pode ser opção. Realmente essa dúvida a gente vai levar até o final. O Luiz vinha jogando, está com mais ritmo de jogo, mas suspensões acontecem, todos os clubes passam por isso, e nós também temos que passar".

Por fim, Zé Ricardo convocou a torcida e disse esperar casa cheia para empurrar o Botafogo rumo aos três pontos.

"Momento como esse, o apoio de todos é super importante. Jogos com estádio mais cheio foram especiais, tanto o Nacional-PAR e o Bahia conseguimos duas vitórias. Qualquer atleta gosta, é uma energia diferente. Esperamos que torcida possa nos empurrar até o final".

Neste sábado (02), o treinamento da parte da manhã será aberto para o público. Marcada para às 9h30 (de Brasília), a última atividade antes da partida contra o Corinthians contará com a presença dos botafoguenses, que poderão se acomodar no setor oeste inferior.