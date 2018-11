Oeste fica no zero com Figueirense e empata sexto jogo consecutivo

Nesta sexta-feira (02), o Oeste recebeu o Figueirense pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo monótono na Arena Barueri, nenhum dos times marcou e o jogo acabou em 0 a 0. Com o resultado o Figueirense se mantém na 11ª posição, com 11 pontos. Já o Oeste sobre uma e fica em 12º, com 44 pontos. O jogo marcou o 200º jogo de Roberto Cavalo no comando do Rubrão.

O jogo começou e prosseguiu da mesma maneira: aberto mas com poucas chances. Ambos os times já estão praticamente garantidos na Série B do ano que vem, então não existem muitas pretensões em ambas as equipes.

A primeira grande chance foi aos 19 minutos, quando João Paulo foi lançado na esquerda, cruzou para Ferrareis, que bateu em cima do goleiro Tadeu. No rebote, Elton foi muito bem travado por Patrick, que salvou o Oeste de sofrer o gol que abriria o placar.

A próxima chance foi apenas aos 40 minutos, existindo um hiato de 21 minutos sem nenhuma grande acontecimento. Nessa chance, Elton até abriu o placar, mas estava impedido, então o gol foi anulado e assim terminou o primeiro tempo.

No segundo tempo, mais um gol do Figueira anulado. Élton, mais uma vez, ia marcando o gol, mas Zé Antônio, poucos segundos antes, acertou uma cotovelada em um jogador do Oeste, fazendo a falta que anulou o gol.

Aos 34, Vitor tirou mal a bola da área e deu a chance de Edílson bater de primeira, mas o jogador do Oeste mandou pra fora. Já aos 40, Vitor saiu muito bem, fora da área, bloqueando um chute e no rebote, já dentro da área, Raphael Luz bateu pra fora, quase abrindo o placar.

O Oeste volta aos gramados na próxima terça-feira (06), às 21h30, quando enfrenta o Paysandu, no estádio Curuzu. Já o Figueirense volta a campo também na próxima terça, também às 21h30, quando recebe o Guarani, no Orlando Scarpelli. Ambos os jogos são válidos pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.