Capitão do Flamengo, Réver avalia discussão entre Diego Alves e Dorival: ''Faltou maturidade'' 

Na manhã dessa sexta-feira (2), o capitão do Flamengo, Réver concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Questionado sobre a confusão envolvendo o goleiro Diego Alves e o treinador Dorival Júnior ontem, o zagueiro foi bem cauteloso na resposta.

“São coisas que acabam acontecendo no futebol, um problema nosso interno, e vamos procurar resolvê-lo internamente como sempre. Quem deveria falar isso são as pessoas da diretoria, nós viemos aqui apenas para trabalhar.”

Ainda sobre o caso do goleiro ter desviado o foco do time nessa reta final de campeonato, Réver afirmou:

“Acredito que tenha faltado o diálogo e um pouco mais de maturidade para não desviar do nosso objetivo que é vencer o campeonato brasileiro. Quando o foco fica em algo que não seja somente a competição isso acaba afetando de alguma maneira, então temos que colocar um ponto final nisso e que as pessoas capacitadas possam resolver.”

Sobre o jogo contra o São Paulo, Réver falou que é mais um jogo difícil e que precisam manter a boa sequência.

“O jogo contra o São Paulo é “O” jogo pra gente. Nós temos uma sequência muito importante, no sábado passado era com o atual líder, um jogo de seis pontos e esse de domingo acaba não sendo diferente, então a gente vai pra São Paulo, respeitando o time deles em busca dos três pontos que é o maior objetivo.”

O Flamengo vai até a capital paulista para enfrentar o São Paulo (4º) no domingo (04), às 17 horas (já pelo horário de verão), pela 32ª rodada do campeonato brasileiro.