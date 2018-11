Ainda sonhando com acesso, Ponte Preta recebe abalado São Bento pela Série B

Nesta sexta-feira (2), a Ponte Preta recebe o São Bento, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 17h (de Brasília), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos, a Macaca mantém o sonho de conseguir chegar ao G-4 da competição, mesmo estando seis pontos de distancia do Goias, o quarto colocado.

Já o Azulão, que viveu uma semana bem triste após a morte do meia Daniel, no último sábado (26), que pertencia ao São Paulo, mas estava emprestado ao time de Sorocaba, busca se manter longe do Z-4.

Ponte Preta e São Bento se enfrentaram em 51 oportunidades, com 28 vitórias da Macaca, 18 empates e cinco vitórias do Azulão. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série B, no dia 14 de julho, em duelo válido pela 14ª rodada, a Ponte Preta levou a melhor e venceu por 2 a 0.

Ponte Preta busca manter boa sequência e sonha com G-4

Na oitava posição, com 47 pontos, a Ponte Preta vem de uma sequência de quatro jogos sem perder. Mesmo estando quatro posições e seis pontos de distancia do Goiás, quarto colocado do Brasileirão, com 53 pontos, a Macaca busca mais uma vitória para manter as esperanças dr conseguir o acesso.

Para conseguir esse resultado, o técnico Gilson Kleina vai poder contar com os retornos de João Vitor e Lucas Mineiro, que foram desfalques na última rodada. Porém, Nathan, Bruno Ramires e Igor devem ser desfalques para a partida contra o São Bento.

Com 100% de aproveitamento em casa, desde sua chegada, o treinador espera que a Macaca tenha maior movimentação em campo para superar a retranca do São Bento dentro do Majestoso.

"No jogos dentro de casa a gente sempre salientou para eles que em toda equipe adversária a tendência é colocar uma linha mais baixa e quando isso acontece não adianta só ter bola longa, nós temos que tentar trabalhar para que a nossa criação possa aumentar e nossa movimentação ao longo do jogo também", explicou Kleina.

Por conta de abalo emocional, Marquinhos Santos deve escalar time misto

Os últimos dias não vem sendo fáceis para o São Bento. Abalados emocionalmente com a morte do meia Daniel, o técnico Marquinhos Santos admitiu que deve fazer algumas mudanças na equipe titular. Na décima segunda posição, com 43 pontos, o Azulão se vê na necessidade de conquistar pelo menos duas vitórias para se manter na Série B.

"A Ponte Preta está no seu melhor momento na Série B, desde que o Kleina assumiu o time se reencontrou e vem fazendo um bom campeonato. Não mudarei apenas na questão emocional, mas de planejamento. Sabemos que chegaremos em um destaque muito alto físico e mental, então já era previsto a cutela com alguns atletas que se encontram em um ritmo muito forte", avaliou Marquinhos Santos.