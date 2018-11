Danilo admite dificuldade de buscar acesso, mas garante: "Vamos lutar até o final"

Ponte Preta e São Bento se enfrentaram nesta sexta-feira (2) pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo terminou 1 a 1, com as duas equipes fazendo gols após cobranças de escanteios. Logo no começo do segundo tempo, a Ponte Preta teve um pênalti e converteu. Nos minutos finais a equipe de Sorocaba pressionou os donos da casa, mas sem eficiência.

Após o apito final, Danilo Barcelos, autor de um gol e uma assistência, comemorou a vitória da macaca e acredita em um possível acesso para a Série A."Algo que parecia impossível (a possibilidade de acesso). Enfim, isso é Ponte Preta", disse o lateral.

Danilo ainda acrescentou que a chegada de Gilson Kleina no comando motivou os jogadores a acreditarem na luta pela elite do futebol brasileiro.

"Depois que o Gilson chegou a gente se fechou de uma maneira que todo mundo está pensando no mesmo objetivo. Claro que falta muito, é uma coisa que pode ficar para história, a gente tem consciência disso, mas estamos prontos para esse momento e para esses quatros jogos que faltam. Claro que não da para garantir nada, a única coisa que garantimos é que vamos lutar até o final", afirmou Danilo.

O jogador disse que tocou na palavra "esperança" no vestiário, e disse como trabalhou neste sentido. "É um assunto que vamos tocando. Você vai alimentando a esperança a cada dia que passa. Nos últimos cincos jogos a gente vem pontuando, e isso vai crescendo no coração da gente, e vai deixando a gente mais forte a cada dia. Só toquei nesse assunto porque acho que a palavra esperança é muito forte, e nosso torcedor pode acreditar" - concluiu o jogador.

O próximo compromisso da Ponte Preta na Série B é diante o Boa Esporte no Moisés Lucarelli, às 20h30, na terça-feira (6). Já o São Bento enfrentará o Coritiba na terça-feira (6), às 20h30, em casa.