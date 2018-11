Ponte Preta vence São Bento e sonho de acesso segue vivo 

A Ponte Preta recebeu e venceu por 2 a 1 a equipe do São Bento pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B nesta sexta-feira (2). Com essa vitória, a Macaca segue alimentando o sonho do acesso à Série A. Renan Fonseca e Danilo marcaram para a Ponte, enquanto Ewerton Páscoa fez para o Bentão. Essa foi a primeira partida do time de Sorocaba após a trágica morte do meia Daniel.

O começo do primeiro tempo não teve grandes emoções. O São Bento se defendia bem, jogando no contra ataque, porém sem espaço para trabalhar a bola, assim como os donos da casa. Aos 22, Danilo Barcelos cobrou o escanteio na cabeça de Renan Fonseca, que subiu mais alto que a defesa, marcando o gol.

O time comandado por Marquinhos Santos começou a atacar após tomar o gol. O empate saiu também em um escanteio. Ewerton Páscoa cabeceou livre após a cobrança. Os 45 minutos finais se mantiveram iguais, com a Ponte pressionando, mas com o placar igualado.

Aos 12 minutos, André Luís dominou a bola na área e Bruno Ré o derrubou. O árbitro assinalou pênalti, que foi cobrado e convertido por Danilo Barcelos. Nos minutos finais, a equipe de Sorocaba incendiou a partida, quase chegando ao empate aos 39 minutos, mas a Macaca segurou o resultado positiva.

Com essa vitória, a equipe de Gilson Kleina chega a 50 pontos, quatro a menos que o CSA, que é o quarto colocado. O Bentão segue no meio da tabela, com 43, na 12ª posição.

O próximo jogo da Macaca é em casa, contra o lanterna Boa Esporte, na terça-feira (06). No mesmo dia e horário, o São Bento joga em Sorocaba diante do Coritiba.