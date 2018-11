Avaí e Londrina se enfrentam na Ressacada em estágios diferentes na briga pelo acesso

Partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 16h30

INCIDENCIAS : Partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 16h30

Em compromisso decisivo para os dois melhores times do returno da Série B, Avaí e Londrina se enfrentam na Ressacada de olho na Série A. Neste sábado (3), o time da casa quer aumentar a vantagem dentro do G-4 - pode ser de até seis pontos -, enquanto os paranaenses buscam aproveitar tropeços de rivais diretos para se aproximar do G-4. A partida em Florianópolis, pela 34ª rodada, está marcada para às 16h30.

As equipes são as duas com melhor aproveitamento no returno da Série B. O Londrina lidera a classificação do segundo turno, com 29 pontos conquistados, e oito jogos de invencibilidade. Já o Avaí fez 26, e não perde a quatro rodadas.

No primeiro turno, no Estádio do Café, o Avaí venceu este confronto por 2 a 1, com gols de Renato e Fernando Júnior, contra. Dagoberto fez para o Londrina. No geral, foram 17 confrontos entre as equipes, com nove vitórias avaianas, quatro do LEC e quatro empates.

Avaí foca na meta de 64 pontos para garantir acesso

A vitória por 3 a 0 diante do Goiás, em Goiânia, foi um passo decisivo do Avaí na luta pelo acesso. Com 55 pontos, o Leão deixou o rival da última sexta-feira (26) para trás na tabela de classificação, subiu para a vice-liderança e abriu quatro pontos em relação ao primeiro time fora do G-4, com cinco rodadas para o fim da competição.

O técnico Geninho terá alguns retornos para a partida deste sábado (3). Apesar do sucesso na última rodada, Airton, Capa e Rodrigão, que estavam suspensos, além de Marquinhos, que foi poupado, devem voltar ao time titular do Avaí. O artilheiro do time, Renato, que esteve fora de alguns treinos por conta do falecimento do seu irmão, está confirmado para a partida.

Renato marcou 11 gols na Série B 2018 (Foto: André Palma Ribeiro/Avaí FC)

Apesar da possibilidade de brigar pelo título - o Avaí tem seis pontos a menos que o Fortaleza -, Geninho prefere continuar mirando os 64 pontos para garantir o objetivo principal, que é o retorno à elite.

"A cada jogo eu refaço as contas, o resultado do Goiás (empate com o Criciúma) me ajudou. Estou acompanhando os matemáticos, torço para aqueles que falam no 61, 62 pontos estejam certos. Ainda confio mais no 64, com 64 eu sei que eu vou. Quando vai atingir isso, não sei. Se atingir com um número menor, pode economizar uma ou duas rodadas. Quero fazer três pontos contra o Londrina, aí vamos sentar e ver como ficou", disse.

Roberto Fonseca pede inteligência e maturidade para buscar resultado fora de casa

Após passar grande parte da Série B no meio da tabela, o Londrina engatou uma sequência de quase dois meses sem perder e se colocou na briga pelo acesso. Com seis vitórias e dois empates nas últimas oito rodadas, o time subiu para o sétimo lugar, com 50 pontos, quatro atrás do G-4, e não perde desde 04/09, quando foi goleado pelo CSA, em Maceió, por 4 a 1. Na sexta-feira (26), o Tubarão bateu o Vila Nova por 3 a 2, em jogo importante nesta briga pelo acesso.

O técnico Roberto Fonseca confirmou a entrada de Leandro Almeida na defesa ocupando a vaga de Lucas Costa, que está fora com uma lesão no joelho. A outra alteração forçada será no ataque: Paulinho Moccelin está suspenso, e Thiago Ribeiro ou Carlos Henrique são as opções.

Fonseca, que foi campeão do Nordeste este ano com o Sampaio Corrêa e comanda essa arrancada final do Londrina na Série B, espera que seus comandados tenham uma boa postura e força mental para buscar pontos em um duelo complicado.

"Temos que ter um amadurecimento, uma conclusão. Temos que ter definição. Sabemos que a grande arma de uma equipe é ser inteligente dentro de campo, ter essa transição compactada, séria, com muita definição. É isso o que queremos do Londrina contra o Avaí", declarou o treinador.