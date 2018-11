Claudinei Oliveira faz mudanças na Chapecoense em último treino antes do jogo contra o Bahia

A Chapecoense está ajustando os últimos detalhes para enfrentar o Bahia, no próximo sábado (3), na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinamento da equipe antes da partida apresentou novidades, tanto no setor defensivo, quanto na parte ofensiva do Verdão.

O primeiro teste feito pelo técnico Claudinei Oliveira foi a entrada de Wellington Paulista no lugar de Doffo. Com isso, o treinador mudou a formação para jogar com dois atacantes. A tática já foi usada durante o segundo tempo do jogo contra o América-MG e resultou no gol que garantiu a vitória da Chape, por 1 a 0.

A segunda mudança foi feita na zaga. Fabricio Bruno entrou no lugar do volante Barreto e compôs uma linha de três ao lado de Rafael Thyere e Douglas. O objetivo foi dar mais liberdade aos laterais Eduardo e Bruno Pacheco, para que eles pudessem dar mais apoio no ataque.

A Chapecoense vive momento complicado na reta final do Brasileirão. O time é o atual 17º colocado, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 34 pontos. Caso consiga a vitória, o Furacão do Oeste poderá se afastar do Z-4 e, na melhor hipótese, alcançar o 14º lugar.