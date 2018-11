Coritiba e Guarani jogam em busca de novo ânimo na reta final da Série B

Mesmo com chances remotas de continuar na briga pelo acesso, Coritiba e Guarani se enfrentam em busca da vitória na noite deste sábado (3), às 19h30 no Couto Pereira. As duas equipes ainda acreditam que podem alcançar o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro e, pela 34ª rodada, os alviverdes carregam a mesma missão: manter acesa a esperança nesta reta final da competição.

Tanto o Coxa quanto o Bugre somam 46 pontos, mas a equipe campineira, com 12 vitórias, ocupa a nona colocação, enquanto os paranaenses ficam em décimo, com uma vitória a menos. Quem ocupa a quarta posição na tabela é o CSA, com oito pontos a mais que os protagonistas deste confronto. Qualquer resultado diferente de vitória para qualquer lado, significará o fim da briga para voltar à elite do Brasileirão.

Argel reconhece responsabilidade para manter Coxa vivo na luta pelo acesso

Argel Fucks não fez esforço algum para esconder a equipe que mandará a campo diante do Guarani. Com Guilherme Parede suspenso, meia-atacante Yan Sasse será titular do Coritiba. Em tom de cobrança, o comandante confirmou a alteração e afirmou ser o momento ideal onde o camisa 70 terá uma oportunidade para jogar e mostrar seu potencial.

O meia-atacante Chiquinho, que está recuperado de lesão, ficará no banco de reservas. O camisa 23 poderá ser usado durante a partida, mas não está pronto para iniciar como titular por ter ficado um longo tempo parado.

A lesão de Wilson forçará o técnico do Coxa a fazer a alteração no gol, mandando Rafael Martins a campo. Este será o terceiro jogo do camisa 1 como profissional, e apesar disso, Argel deposita confiança total no goleiro.

Ciente da necessidade de somar pontos nesta reta final do campeonato para continuar na briga pelo acesso, Argel Fucks garante que a receita é simples: a equipe precisa vencer.

“Sempre digo que o melhor resultado sempre é o nosso. Precisamos fazer nossa parte, e nossa parte é bem simples, é ganhar. Precisamos de uma vitória, senão a gente dá adeus ao campeonato. Sabemos da nossa responsabilidade, e isso serve para nós e para o adversário. Quem perder está fora da disputa (pelo acesso)” comentou.

Louzer nega clima de ‘fim de festa’ no Bugre e não descarta possibilidade de alcançar o G-4

O Guarani não sabe o que é vencer há cinco rodadas, onde perdeu três e ficou no empate por duas vezes. Para continuar na briga e entrar no G-4 novamente, a equipe campineira precisa vencer a qualquer custo.

Apesar do momento político conturbado que vive o Guarani em paralelo com a má fase do time na Série B, o técnico Humberto Louzer não abre mão da luta para conseguir o acesso à elite do Brasileirão.

“Temos que pensar da mesma maneira que nosso adversário, até porque há essa possibilidade. Mais do que nunca, precisamos voltar a ter a mesma performance e o mesmo rendimento que estávamos tendo até o jogo diante do Vila Nova. Temos que nos agarrar nessas possibilidades, mas entendendo que precisamos melhorar nosso rendimento individual e coletivo para que a gente possa ganhar os jogos. E mais do que isso, se o acesso não acontecer, temos que terminar o campeonato de maneira digna, com o maior número de vitórias possíveis”.

Os desfalques do Bugre para a partida diante do Coritiba ficam por conta de Marcão, que está suspenso, e Bruno Mendes, que se recupera de uma contusão na panturrilha direita. Poveda deve ser o camisa 9 no confronto. Além disso, Louzer deve promover algumas alterações pontuais. Rafael Longuine e Rondinelly podem deixar a equipe titular, dando espaço para Denner e Jefferson Nem. A equipe titular não foi confirmada pelo técnico bugrino.