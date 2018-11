 Fluminense e Vasco se enfrentam com objetivos distintos no Maracanã

Vasco e Fluminense se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão. O Tricolor já está praticamente livre do rebaixamento, já o Vasco precisa de uma vitória para se afastar da zona. As equipes se enfrentam neste sábado (3) no Maracanã às 17h.

Vasco precisa ganhar "fora"

O desempenho do Cruz-Maltino fora de casa no Campeonato Brasileiro é péssimo. São sete empates e oito derrotas. Contra o Fluminense, o time poderá quebrar essa escrita de ainda não ter vencido fora. Isso porque o Vasco terá apenas 5% da carga de ingressos, uma vez que mandou o jogo em São Januário no primeiro turno. O clube poderá ter o retorno de Rildo, que não atua há 6 meses e de Giovanni Augusto, que estava suspenso.

“Estamos nos preparando para disputarmos um clássico, que sempre apresenta um cenário de dificuldade. Temos proposta de ataque, de jogar no campo ofensivo. Com marcação forte. Independentemente do que esteja acontecendo do outro lado do campo'', disse Alberto Valentim.

No último confronto entre as equipes no Maracanã pelo Brasileiro, o Vasco também jogava "fora". O time venceu por 1 a 0 com gol de Ramon, que permanece no clube.

Fluminense com a cabeça na Sul-americana

O Tricolor já não se preocupa mais com a possibilidade de queda no Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos, ocupa a 10ª posição e pode se dar ao luxo de poupar parte do time no campeonato, já que o clube se encontra na semifinal da Sul-americana. Na próxima quarta, jogará contra o Atlético PR no Maracanã.

“Tenho que lamentar que no futebol brasileiro a gente tenha que jogar tanto em tão pouco tempo. Estamos falando de um jogo desgastante no Uruguai, com uma viagem muito desgastante também e no sábado já teremos um clássico contra uma equipe que passou a semana inteira esperando o jogo contra a gente. Este jogo poderia ser no domingo. Um pouco de coerência seria bom para que os jogadores descansassem um pouco. Mas nosso elenco permite escalar um time competitivo”, disse Marcelo Oliveira.

A escalação ainda é um mistério. Gum e Airton não foram sequer relacionados, mas o restante dos titulares sim. Entretanto, não se sabe se jogarão na partida de logo mais.