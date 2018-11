Digão lamenta derrota do Fluminense e critica arbitragem: "Pênalti inexistente"

Na tarde deste sábado (3), o Fluminense perdeu para o Vasco da Gama por 1 a 0, em pleno Estádio Mario Filho, o Maracanã. O gol dos cruzmaltinos foi marcado pelo atacante argentino Maxi López (59’), de pênalti.

O Tricolor das Laranjeiras retorna aos gramados na próxima quarta-feira (7), quando enfrenta o Atlético-PR, pela primeira partida da semi-final da Copa Sul-Americana. O embate ocorrerá na Arena da Baixada.

Na saída de campo, o zagueiro Digão comentou sobre sua decepção com o resultado da partida. Além de ter avaliado a atuação da equipe como positiva, tendo em vista a sequência de jogos do clube.

"É lógico que não era o resultado que a gente esperava. Eu tô muito chateado mesmo. A equipe jogou muito bem, mesmo vindo de uma viagem, de um jogo desgastante. Jogamos muito melhor que o Vasco, principalmente no primeiro tempo. Eles tiveram pouquíssimas chances", disse.

O defensor também falou sobre o pênalti marcado no início do segundo tempo, quando a bola bateu nas mãos de seu companheiro de zaga, Paulo Ricardo.

"No meu modo de ver não foi pênalti. A um metro de distância não tem como o cara jogar com o braço fechado. O árbitro de trás do gol que deu. Na minha opinião, pênalti inexistente. Mas é isso aí, arbitragem erra pra caramba, aconteceu o mesmo lance na área do Vasco e ele não deu", contou.