Grêmio é fatal nos minutos iniciais e vence o Atlético-MG fora de casa

Neste sábado (03), o Grêmio venceu o Atlético-MG no Independência em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Pedro Geromel, logo no início do primeiro tempo.

O Grêmio deu o pontapé inicial e já começava agredir com perigo a defesa do Atlético. Logo aos 2 minutos de jogo, Jean Pyerre cobrou escanteio, Jael cabeceou com facilidade, Victor defendeu e a bola sobrou limpa para o zagueiro Pedro Geromel balançar as redes do Galo.

Nesses 2 minutos de jogo, o tricolor gaúcho já havia criado três chances. Em seguida, o Atlético tentava incomodar a defesa do Grêmio, mas as jogadas não saiam como esperado. Levir Culpi, que pouco conhece o elenco, mexia no posicionamento dos atletas em campo para encaixar alguma infiltração.

Com David Terans, Elias e Galdezani sem conseguir fazer ligações com o ataque, o Tricolor se defendia bem e chegava pouco ao gol de Victor. Nesse momento, a torcida que continuou cantando após levar o gol, começou a vaiar a equipe alvinegra.

Na etapa final, o Atlético começou pressionando e o Grêmio ainda se defendendo bem. O time gaúcho chegava pouco, mas com eficiência. Paulo Miranda e Geromel faziam um jogo seguro para o goleiro Paulo Victor.

Com as chegadas do Galo sem levar muito perigo, maioria cruzamentos, Renato Gaúcho deu chance a garotos como Pepê e Thonny Anderson.

O jogo permaneceu assim até o final. A equipe do sul do país com bom posicionamento em campo, soube administrar a partida. Nas poucas chegadas, o Grêmio só não ampliou o placar por causa das boas intervenções do goleiro Victor.

Dessa forma, o time gaúcho, na quinta colocação, abriu nove pontos de vantagem sobre Atlético que é ainda o sexto colocado, com os mesmos 46 pontos.

O Grêmio voltou a vencer no Brasileirão depois de quatro partidas. O próximo compromisso dos comandados de Renato Gaúcho será no domingo (11), contra o Vasco, em Porto Alegre, às 17h. O Galo também joga no mesmo dia e horário contra o Palmeiras, na Arena Independência.