Vila Nova abusa dos gols perdidos e fica no empate com Paysandu no Serra Dourada

INCIDENCIAS : Partida realizada no Serra Dourada e válida pela trigésima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Jogando em casa, o Vila Nova empatou com o Paysandu por 0 a 0 na noite desta sexta-feira (2), pela trigésima quarta rodada da Série B. O Tigre dominou desde os primeiros minutos, mandou duas bolas na trave, mas não conseguiu marcar diante do Papão.

Com o resultado, os goianos chegam a quinta colocação, com 52 pontos, mas com chances de serem ultrapassados por Londrina e Atlético-GO. Por outro lado, a situação do time paraense não é nada cômoda. Eles permanecem na zona de rebaixamento, com apenas 34 pontos conquistados.

Os dois times voltam a jogar na próxima terça-feira (6). O Vila Nova visita o Brasil de Pelotas no Bento de Freitas, ás 19h15. Já o Paysandu recebe o Oeste na Curuzu, ás 21h30.

A partida começou com um domínio gigantesco dos donos da casa nos primeiros momentos. Com apenas um minuto, Juninho recebeu na área e mandou por cima do gol. Aos 9, Alan Mineiro arriscou de fora da área, a bola resvalou no zagueiro e quase enganou o goleiro Renan Rocha, que fez boa defesa.

O Vila voltou a ameaçar aos 11 minutos. Finalização de Mateus Anderson e Perema desviou, mas a bola passou triscando a trave esquerda do Paysandu. Na sequência, a primeira chance clara do jogo no Serra Dourada. Cruzamento de Moacir, o zagueiro Fernando Timbó afastou e Geovane, na sobra, mandou uma bomba no poste.

Aos 15, quase que o Vila abre o placar novamente. Falta cobrada por Alan Mineiro, que deixou para Mateus Anderson. O atacante chutou, Renan Rocha salvou com a ponta dos dedos e o zagueiro do Papão tirou a bola em cima da linha.

O Paysandu apareceu pela primeira vez aos 24 minutos. O atacante Magno correu pelo lado esquerdo, entrou na área e finalizou forte para a defesa de Pasinato. A partir daí, o jogo ficou mais calmo em Goiânia, com as equipes ficando mais com a bola no meio campo.

Já próximo do intervalo, aos 39, o time goiano voltou a aparecer com perigo no ataque. O volante Juninho resolveu arriscar da intermediária, a bola quicou em frente ao gol e Renan Rocha pulou para defender.

Na etapa final, o confronto se tornou um pouco mais equilibrado por conta do Paysandu. O time paraense conseguia rondar a área dos goianos e chegava com perigo. Logo no primeiro minuto, Guilherme Santos cruzou, Mateus Pasinato afastou estranho e quando a pelota ia sobrar para Mike, o uruguaio Gastón Filgueira conseguiu afastar.

Com 11 minutos do segundo tempo, foi a vez de Alan Mineiro tentar a sorte. O meia bateu de longe e o chute saiu tirando tinta da trave paraense. Quatro minutos depois veio a resposta dos visitantes. O volante Willyam invadiu a área e chutou colocado, Pasinato se esticou todo e garantiu a defesa.

Faltando 10 minutos pro fim do jogo, o Vila Nova conseguiu mandar uma bola na trave, em belo chute de Alex Henrique. A partida ficou tensa nos minutos finais, com ambos os times travando um duelo no meio-campo, mas sem ameaçar a defesa uns dos outros. Fim e 0 a 0 no placar.