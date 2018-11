Zé Ricardo enaltece vitória sobre Corinthians e elogia postura de superação dos atletas 

Na tarde deste domingo (04), o Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Nilton Santos. Lutando para fugir da zona de rebaixamento, o Alvinegro jogou um futebol aguerrido e de superação, saindo de campo com os três pontos e respirando no Campeonato Brasileiro.

Extremamente contente com o resultado conquistado, Zé Ricardo elogiou muito a postura da equipe e analisou a partida disputada contra os paulistas. De acordo com ele, o Botafogo jogou no limite deu tudo de si.

"Jogo difícil, jogamos contra uma equipe experiente, momento difícil para nós, e a preparação da semana foi muito mais, não só de preparação, mas de confiança. Alternamos, caímos um pouco, oferecemos demais à bola, o Corinthians cresceu, mas, de modo geral, a vitória veio por merecimento. Era super necessário pontuar", destacou.

"Foi a semana toda. A gente vem batendo na tecla de partidas que saímos na frente e não seguramos vários resultados. Foi assim com Atlético-PR, Cruzeiro, Vasco e São Paulo. Se segurasse algum desses resultados, talvez estaríamos numa situação melhor", lembrou.

"Em quase três anos de profissional, sempre vi o Botafogo assim. É inadmissível não jogar dessa forma, até porque quando não conseguirmos ser perfeitos taticamente e tecnicamente, isso (entrega) que temos de botar na frente", disse.

O treinador apontou a vitória de hoje como ' o ponto inicial para se livrar do sufoco'. Na próxima rodada, o glorioso tem o clássico regional contra o Flamengo.

"Nossa situação é muito complicada, mas acho que tem de ser o ponto inicial para gente encarar todos os adversários, a começar pelo Flamengo na próxima rodada. Precisamos de muita concentração nos treinos, solidariedade e organização nas partidas. Uma semana bem difícil por tudo que passamos, mas esperamos que essa vitória dê um suspiro para fazermos uma grande semana e para poder fazer grande jogo contra o Flamengo".

O gol da partida foi marcado por Rodrigo Lindoso após a cobrança de escanteio de Leo Valencia. Perguntado sobre a eficiência da bola parada do time, Zé Ricardo elogiou a qualidade dos jogadores e enalteceu o meia chileno, que retornou de lesão e foi decisivo.

"Temos bons jogadores de bola parada boa, temos dois zagueiros altos, e jogadores de bom tempo de bola, como Jean e Lindoso. Léo (Valencia) é muito bom nesse sentido. Teve lesão, tentou voltar e teve outra", contou.

"Extremamente dedicado, competente no seu dia a dia de trabalho. Pensei em tirá-lo no final da partida, estava pronto para entrar o Leandrinho, mas Brenner, esgotado, pediu para sair. Tomara que continue nesse crescimento".

Questionado sobre a estratégia utilizada no confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão, o comandante analisou a boa saída de bola do Corinthians e citou a participação da torcida e a entrega dos atletas como fundamentais para o triunfo.

"Entendemos que poderíamos continuar com a estrutura, mas com um jogador com boa capacidade de criação. Sabíamos que Gabriel ou Douglas têm boas tabelas. Renatinho teve atenção às triangulações, mas queríamos que, com a bola, tivéssemos mais trocas entre eles".

"Em alguns momentos funcionou, em outros nem tanto. Hoje, cada um se entregou demais, convoco a torcida, a torcida é peça-chave".

Por fim, Zé falou sobre a defesa crucial de Gatito nos minutos finais. O técnico vibrou com o retorno do goleiro e disse ser imensurável seu valor dentro do elenco.

"Impossível fazer essa mensuração. Reiteradamente já falei, tenho confiança que Saulo e Diego serão grandes goleiros. Principalmente pela confiança e emocional da equipe. Defesa sensacional no final da partida".

O Botafogo agora é o 14º colocado com 38 pontos e vira a chave para o duelo contra o Flamengo, no próximo sábado (10), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. A quatro pontos da zona da degola, o glorioso não tem chances de entrar no Z4 na próxima rodada, mesmo em caso de derrota.