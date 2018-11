Jair Ventura pede reação do Corinthians após derrota: "Não adianta ficar lamentando"

Após derrota para o Botafogo pelo placar de 1 a 0, o Técnico Jair Ventura disse entre outras coisas que o time não pode lamentar essa derrota e deve se preparar e já pensar no clássico contra o São Paulo que ocorre na semana que vem.

Sobre a partida o técnico disse que a partida foi equilibrada e que houveram chances para os dois lados e foi muito baseada em jogo de bola parada e de quem conseguia ficar com a segunda bola, mas na mesma resposta ainda o técnico ressaltou a importância da equipe se levantar e já pensar no clássico.

''Foi um jogo equilibrado, truncado, com muita disputa pela segunda bola, bola parada... Dentro desse jogo, com algumas oportunidades para as duas equipes, o Botafogo conseguiu sair com a vitória. Não adianta a gente ficar lamentando muito, temos um clássico pertinho.''

Sobre um possível pênalti cometido em cima do centroavante Roger na partida o técnico preferiu não se posicionar e manter sua postura de não comentar sobre arbitragem

''Eu sigo sem falar de arbitragem, não sei até quando, mas sigo a linha de não falar de arbitragem''.

Além destas declarações o técnico falou sobre as possíveis voltas de Jadson(edema na panturrilha direita) e Douglas(Vetado de última hora para a partida) visando o clássico da próxima semana.

''Temos que recuperar jogadores importantes, como Jadson e o Douglas, que treinei a semana inteira com ele e, no último lance do treino, tomou um tostão e acabou ficando fora do jogo. É recuperar nossos guerreiros para a gente fazer um grande clássico e vencer diante da nossa torcida.''

Sobre como olhar a posição da equipe na tabela e a situação até o fim do ano o técnico manteve o posicionamento de outras entrevistas em que o clube deve olhar sempre para cima e ir buscando jogo a jogo e no final do ano olhar onde conseguiu chegar no campeonato.

''Vamos jogo a jogo, fazer nosso melhor e chegar no dia 2 de dezembro, quando terminar a partida contra o Grêmio, vemos onde fomos capazes de chegar. O Corinthians não pode nunca olhar para baixo, não vai ser com uma vitória que a gente vai olhar para cima ou com uma derrota que vamos olhar para baixo. Vamos fazer nosso melhor jogo a jogo.''- Finalizou o técnico.