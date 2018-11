Pressionado, São Paulo recebe vice-líder Flamengo na defesa se sua vaga à Libertadores

32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Local: Estádio do Morumbi, Morumbi- SP Data: 04 de novembro de 2018, domingo Horário: 17h ( de Brasília).

Neste domingo (4), o São Paulo enfrenta o Flamengo, no Morumbi, em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em busca de se reabilitar apos tropeços na competição, o Tricolor quer voltar a vencer em casa para se manter no G-4. Por outro lado, o Flamengo vem embalado após a chegada do técnico Dorival Júnior e busca se manter na cola do Palmeiras, que abriu sete pontos de vantagem do Rubro-negro após a vitória por 3 a 2 diante do Santos, no último sábado (3).

Pelo Campeonato Brasileiro o São Paulo leva vantagem nos confrontos diante do Flamengo. Em 58 partidas, o Tricolor do Morumbi venceu 24 vitórias, 16 empates e 18 vitórias do Mengão.

São Paulo quer voltar a vencer e fazer as pazes com sua torcida

Na quarta posição, com 56 pontos, o São Paulo não terá um jogo fácil contra o Flamengo. Mesmo jogando em casa, o Tricolor do Morumbi busca uma vitória para fazer as pazes com a torcida após uma queda brusca de rendimento no segundo turno do Brasileirão.

Para essa partida o técnico Diego Aguirre terá uma série de desfalques, o capitão Hudson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Everton e João Rojas, estão lesionados e o goleiro Jean, expulso na última partida,também desfalcam a equipe.

Aguirre fez mistério e não revelou o time titular. Mas sabe-se que Sidão vai jogar no gol, Liziero e Jucilei devem voltar a equipe titular.

Por outro lado, o Tricolor conta com um tabu importante, não é derrotado pelo Flamengo como mandante, desde 2011. Tendo dois empates e duas vitórias.

Dorival Júnior quer por fim as polêmicas com o goleiro Diego Alves e sair com vitória no reencontro com ex-time

A semana no Flamengo não vem sendo uma das melhores. Em rota de colisão com o goleiro Diego Alves, Dorival Júnior ao menos já sabe que não terá problemas para escalar o Rubro-negro diante do São Paulo. Na vice-liderança com , o clube carioca terá um desafio ainda maior, por fim a um retrospecto negativo diante das equipes paulistas.

O Flamengo entra em campo com oito jogadores pendurados: Renê, Pára, Rodinei, Willian Arão, Piris da Mota, Everton Ribeiro, Geuvânio e Vitinho, que podem desfalcar o Mengão no clássico contra o Botafogo, no dia 10. Mais uma vez Diego Alves não foi relacionado, pois se recupera de uma lesão, e Marlos Moreno, cumprindo suspensão, serão desfalques.​