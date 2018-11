Em partida intensa, São Paulo e Flamengo empatam no Morumbi

São Paulo e Flamengo se enfrentaram no último domingo (4) no Morumbi, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa ficaram duas vezes na frente do placar, mas o rubro-negro arrancou o empate nas duas ocasiões. A partida terminou com o placar de 2 a 2.

O primeiro tempo foi intenso, no qual as duas equipes buscavam o gol. Logo aos 7 minutos, Gonzalo Carneiro arrancou após uma bola rebatida por Jucilei no meio de campo, o atacante cruzou para área, Liziero ajeitou e Diego Souza colocou a bola no fundo da rede, com o pé esquerdo. Aos 9, na sequência, o Flamengo cobrou uma falta rápida e o lateral Renê cruzou, com a zaga desatenta, Uribe empatou a partida com um lindo cabeceio.

O São Paulo adiantou sua marcação e obrigou o Flamengo a mudar seu estilo de jogo, trocando a bola com velocidade e eficiência. Aos 38, após uma jogada rápida, o Flamengo quase chegou ao gol da virada com Renê, mas Sidão fez uma bela defesa. A bola sobrou para Uribe, mas o colombiano isolou, perdendo uma clara chance de gol.

A segunda etapa não foi diferente, as duas equipes continuaram indo atrás do resultado. Aos 5 minutos, Helinho, que fazia sua estreia como profissional, recebeu de Luan na entrada da área, se livrou da marcação e chutou colocado no ângulo. Golaço!

Depois dos 25 minutos, o rubro-negro ditou o ritmo da partida. Aos 28, Uribe quase empatou com uma meia-bicicleta, mas pegou mal na bola. Aos 32, foi a vez de Lucas Paquetá assustar a torcida são-paulina. Em um chute fora da área com o pé direito, obrigou Sidão a fazer uma difícil defesa. Aos 36, após uma grande jogada individual de Vitinho, o meia cruzou para área e Sidão defendeu com o pé, mas a bola sobrou para Rodinei, que tirou do arqueiro tricolor e empatou a partida. Os visitantes ainda tiveram a chance de virar a partida aos 44, mas Vitinho, que estava livre, isolou a bola.

Com o empate, o Flamengo está a sete pontos do Palmeiras, líder da competição. Já o São Paulo se manteve em quarto, mas com diferença de dois pontos contra o Grêmio.

O próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Brasileiro será contra o Corinthians, no sábado (10), às 17h, no Itaquerão. Já o Flamengo encara o Botafogo, também no sábado (10), às 18h, fora de casa.