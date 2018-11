Após tropeço do São Paulo, Nenê deixa Morumbi irritado

Depois do empate em 2 a 2 com o Flamengo no Estádio do Morumbi, na tarde deste domingo (04), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018, o meia são-paulino Nenê deixou o local irritado e poucos minutos após o apito final.

Nenê não tem sido utilizado pelo técnico Diego Aguirre nas últimas rodadas e, neste domingo, não foi diferente. O atleta ficou os 90 minutos no banco de reservas e não pôde ajudar sua equipe a alcançar um resultado melhor.

Perguntado sobre a irritação do meia são-paulino, o técnico uruguaio relativizou: "Com o Nenê não aconteceu nada. Eu sei que saiu rápido, mas não aconteceu nada. Todos os jogadores querem jogar, todos são competitivos, é normal. Todos querem estar em campo" - afirmou Diego Aguirre.

Diego Souza, autor do primeiro gol do São Paulo no jogo, também comentou a pressa do companheiro de elenco: "Creio que a questão de ele ter saído rápido é porque amanhã é dia de folga, e folga cada um tem livre arbítrio para fazer o que bem quiser. Claro que a gente quer ver o Nenê bem, é um cara de grupo. A gente quer ver ele feliz, porque feliz ele pode ajudar a gente" - explicou o centroavante.

Outro que saiu insatisfeito de campo foi o lateral-esquerdo Reinaldo. Ele alertou sobre a possibilidade de ter anulado em sua origem as chances de gol rubro-negras: "A gente fez 1 a 0, mas rapidamente tomou o gol. Foram jogadas que poderíamos matar na origem. Nossa equipe batalhou, lutou e buscou o resultado até o fim. Agora é trabalhar pelo resultado na próxima partida." - finalizou o são-paulino.

Estacionado no 4º lugar, o São Paulo volta a campo no próximo sábado (10), às 17h, para o clássico contra o Corinthians na Arena em Itaquera.