Gatito celebra volta ao Botafogo e defesa heroica nos minutos finais contra o Corinthians

Depois de sofrer com as lesões no punho, Gatito Fernández retornou ao Botafogo na partida contra o Corinthians, neste último domingo (04), no Nilton Santos. Após seis longos meses de frustrações e de muita superação, a volta do goleiro não poderia ter sido melhor. Com uma defesa à queima-roupa nos minutos finais do duelo, o paraguaio garantiu a vitória por 1 a 0, sendo crucial para a conquista dos três importantíssimos pontos para o alvinegro na incômoda briga contra o rebaixamento.

Após o jogo, Gatito conversou com a imprensa e comemorou muito seu retornos aos gramados. Para ele, apenas o fato de concentrar com os demais atletas já era um motivo para celebrar. Em seguida, fez questão de agradecer a todos que estiveram ao seu lado nesses tempos difíceis e mostrou-se motivado para tirar o Botafogo dessa situação complicada no Brasileirão.

"Eu só queria voltar a jogar. Falei outro dia que o Zé Ricardo fez uma concentração de dois dias antes do jogo e seria coisa linda para mim concentrar depois de seis meses. Sei que esperavam muito de mim. Eu consegui ajudar um pouco. Sei que não estava 100%, mas consegui ajudar meus companheiros. Estou muito feliz. Primeiramente agradecer a Deus, que me deu força no momento difícil que eu estava passando. Estou realmente muito feliz. Eu preciso agradecer a todos meus companheiros, que estiveram comigo no dia a dia. Sabemos que com a nossa torcida somos muito fortes. Temos de melhorar muito mais, mas o sacrifício compensa o que faltou no jogo", expressou.

Quem também falou sobre a grande defesa do goleiro foi Brenner. Um dos artilheiros da equipe na temporada, o atacante fez questão de enaltecer o companheiro e avaliar sua importância dentro do clube.

"Chega a ser tão rápido, são questões de segundos, de milésimos ali. A gente só vê que ele fez mais um milagre e nos ajudou. No banco é mais sofrido do que lá dentro, a gente tenta gritar, tenta chamar. Mas é tudo em prol do grupo, tudo em prol da vitória. Ele (Gatito) é tanto ídolo quanto o Jefferson, tem também o Saulo que vem fazendo um grande trabalho. É de fundamental importância no nosso grupo, a gente sabe de tudo que ele representa para a gente dentro e fora de campo. É agradecer de ver que ele está junto e dentro do vestiário foi uma comemoração muito grande porque a gente necessitava desses três pontos", frisou.

Perguntado sobre seu futuro no Botafogo, Brenner afirmou que sua vontade é de permanecer no glorioso.

"Já passei minha vontade, me adaptei muito bem, gosto muito do clube e do ambiente que se vive aqui. Já passei minha vontade, gostaria de ficar e vamos ver o que vai acontecer. É pensar jogo a jogo, pensar em ajudar o Botafogo fazendo gols ou da maneira que for, para que a gente se livre logo dessa situação e depois a gente pensa no que vai acontecer", esclareceu.

Outro jogador que conversou com a imprensa após o triunfo foi Rodrigo Pimpão. O atacante analisou a semana de preparação para o confronto direto diante dos paulistas e também projetou o clássico do próximo sábado (10), às 19h (de Brasília), contra o Flamengo.

"Foi uma semana bem focada, bem dedicada, com vários tipos de trabalho. Foram trabalhos em campo e também extra-campo que fizeram a diferença. Clássico é sempre diferente, sempre difícil e decidido no detalhe. Vamos ter que ter muita atenção, muito cuidado, vamos encontrar a equipe do Flamengo brigando pelo título e a gente também brigando por uma situação que não deveria estar, que nós mesmos nos colocamos. Temos que fazer esses pontos. Temos que pontuar contra o Flamengo para tirar o Botafogo dessa situação incômoda", finalizou.