Claudinei Oliveira vê desempenho equilibrado da Chapecoense em derrota para o Bahia

A Chapecoense não conseguiu garantir os três pontos diante do Bahia, jogando fora de casa, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com o placar de 1 a 0, o time de Chapecó segue na zona de rebaixamento com 34 pontos. O técnico Claudinei Oliveira considerou como equilibrado o desempenho da equipe, com um bom primeiro tempo.

"Não desmerecemos a vitória do Bahia. Propuseram o jogo, criaram chances, o goleiro Jandrei fez boas defesas. Criamos as nossas chances, no primeiro tempo fomos iguais em questão de chances reais. No segundo, esperamos a hora para contra-atacar e o Bahia acredito que só fez o lance do gol, não lembro de outra chance. Mas sofremos o gol em um lance que poderia parar a jogada, porém marcamos bem. Todos se doaram, não da para reclamar. Não foi uma partida ruim, foi equilibrada. Poderia ter tido melhor sorte nos lances que criamos" afirma.

O comandante criticou a arbitragem do jogo, mas manteve os méritos do rival na vitória.

"O Lance do Leandro achei que foi pênalti sim, mas parece que estava fora da área. Não é transferir para a arbitragem, tivemos nossos problemas. O adicional ta ali para que, se não fala nada? Só para ficar mais caro para os clubes? Era lance para expulsão. É questão de critério. Cada um apita de um jeito, não padroniza " afirmou Claudinei.

O próximo desafio da Chapecoense será na próxima segunda-feira (21), às 20h, no Pacaembu, contra o Santos. O jogo é válido pela 33ª rodada da Série A.