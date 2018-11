Léo indica caminho para bom resultado contra Atlético-PR: ''Muita inteligência e calma''

O lateral Léo concedeu entrevista nesta segunda-feira (5). Ele ignorou o gramado sintético da Arena da Baixada, estádio do Atlético-PR, adversário do Fluminense na semifinal da Sul-Americana.

“Não pensamos no tipo de grama. Sabemos que é um jogo complicado. O importante é que estamos concentrados, focados, para fazer um bom jogo” disse o lateral.

Léo voltou no clássico contra o Vasco após um período fora devido a uma lesão. Ele afirmou que sentiu um pouco, mas que é normal. E que os jogadores que começarem o jogo vão dar conta do recado.

“Senti um pouquinho, o que é normal pelo tempo parado por conta da lesão. Estou bem. Se vou jogar ou não é decisão do treinador. Vou me esforçar como tenho feito. Vou dar sempre meu melhor”.

Em seguida, o lateral analisou a partida, que, segundo ele, vai apoiar, e cabe a eles esquecer a parte de fora. E elogiou o adversário paranaense, que vive um bom momento.

“Sabemos que o Atlético-PR vive um bom momento. Tem grandes jogadores. Temos que focar na marcação e nas nossas qualidades. Manter a tranquilidade e esquecer o que vem de fora, pensar na gente, na nossa família, no grupo”.

Léo também falou sobre Gum, zagueiro e capitão da equipe, e que, assim como Digão, estava no elenco vice-campeão da competição, em 2009. O lateral afirmou que ele passa confiança para o restante do elenco.

“Conversamos sim com o Gum. Está feliz de estar nessa semifinal. Passa muita confiança para a gente. A Sul-Americana é um campeonato bastante difícil, que temos que jogar com muita inteligência e calma”.

Mesmo com a vaga na semifinal da Sul-Americana, o Tricolor não pode esquecer o Campeonato Brasileiro, no qual perdeu as duas últimas partidas. Léo declarou que a equipe precisa voltar a vencer na competição.

“Futebol é assim. Queremos ganhar todos os jogos, mas nem sempre a gente consegue. Temos que voltar a vencer no Brasileiro sim, para sair dessa situação difícil”.

O Fluminense viajou para Curitiba após o treino desta segunda-feira. O jogo de ida pela semifinal da Sul-Americana será na próxima quarta-feira (07), na Arena da Baixada, às 21h45.