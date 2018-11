Com futuro incerto, Dodô fala sobre chances do Santos ir à Libertadores

Não é de hoje que o lateral-esquerdo Dodô, de 26 anos, vem sendo um dos destaques no atual elenco do Santos. Titular durante toda a campanha do Santos no Campeonato Brasileiro Série A, e quer ajudar o Peixe a conseguir uma vaga na Libertadores 2019. Porém, o ala ainda tem futuro incerto na equipe santista, já que seu contrato de empréstimo termina em dezembro e sua situação contratual só será discutida no final do Brasileirão.

O presidente José Carlos Peres está otimista na permanência de Dodô no Santos. Mas enquanto isso, o camisa só quer aproveitar o bom momento da equipe para conquistar uma vaga na Libertadores em 2019.

"Nossos adversários diretos (Atlético-MG e Atlético-PR) pelo G-6 também não pontuaram na rodada, então seguimos na mesma situação. Agora é um jogo com mando nosso e precisamos bastante do apoio da torcida para seguirmos fortes na luta pela vaga na Libertadores", disse Dodô em entrevista ao site do Santos FC.

Apesar do revés para o Palmeiras por 3 a 2, no último sábado (3), no Alianz Parque, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, Dodô comemorou o primeiro gol com a camisa do Peixe após 47 jogos e lamentou a derrota.

"É muito bom fazer um gol com essa camisa pesada do Santos. Fiquei bem feliz, pois saímos atrás no placar, mas fomos melhores em boa parte do jogo e buscamos o empate, então foi um gol importante naquele momento. Infelizmente ele acabou não rendendo pontos para a nossa equipe. Lógico que foi uma satisfação pessoal, mas espero que na próxima vez que marcar eu consiga trazer alguns pontos na tabela ", disse Dodô.

O elenco do Santos se reapresenta neste terça-feira, após dois dias de folga, no CT Rei Pelé. A atividade será feita com portões fechados à imprensa.

O Peixe volta à campo na próxima segunda-feira (12), diante da Chapecoense, às 20h (de Brasília), no Estádio do Pacaembu, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.