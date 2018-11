Volante Luan se lesiona e desfalca São Paulo no clássico contra o Corinthians

Luan, volante do São Paulo, sofreu uma entorse no tornozelo direito e desfalcará o clube contra o Corinthians. O volante se lesionou no último domingo (4), no empate diante o Flamengo. O atleta foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo sem conseguir colocar o pé direito no chão, preocupando os médicos do clube.

O atleta fez os exames na manhã desta segunda-feira (5) e já iniciou os trabalhos de recuperação. De acordo com o site oficial do São Paulo, o jogador fará os trabalhos em período integral (manhã e tarde) até ficar a disposição do técnico Diego Aguirre. O clube não divulgou o período que Luan ficará afastado.

Luan foi titular nos últimos três jogos do clube. A tendência é que Jucilei entre no seu lugar no majestoso.

O próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Brasileiro é diante o Corinthians no sábado (10), às 17h, na Arena Corinthians.