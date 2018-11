Sport vence Ceará, conquista terceira vitória seguida e deixa Z-4 do Brasileiro 

Jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputado na Ilha do Retiro

Na segunda-feira (05), no último jogo da rodada 32 da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport recebeu, na Ilha do Retiro, venceu o Ceará e convenceu jogando bem. Com gol marcado por Gabriel, o Sport chegou aos 36 pontos e fica na 16ª colocação, saindo da zona de rebaixamento. O Ceará, mesmo com a derrota, ainda fica fora da zona da degola, na 15ª posição, com 37 pontos. O primeiro dentro da zona é o Vitória, com 34 pontos.

O Sport começou a partida em cima, pressionando o Ceará, mas sem conseguir criar grandes chances, por pecar de forma excessiva no último passe. Apenas aos 10 minutos, Gabriel bateu forte e no alto, obrigando Everson a fazer uma boa defesa. Após isso, aso 17, Arthur recebeu perto da lateral e de lá bateu pro gol, obrigando Mailson a fazer uma boa defesa em dois tempos.

O Sport continuou pressionando e ficando no campo de ataque, mas isso dava os espaços pro Ceará contra atacar com Arthur e Calyson. Mas aos 42, a primeira grande chance em contra ataque dos visitantes encaixou. Arthur foi lançado mais pela direita, ganhou na velocidade e no corpo, conseguindo o espaço para bater forte e fazer Mailson salvar o Sport. Aos 46, Mailson defendeu seguramente um chute rasteiro de Leandro Carvalho, que antes de bater, driblou dois marcadores.

Pro segundo tempo, o Sport voltou mais uma vez pressionando, com muita força de vontade e criando chances, até abrir o placar, aso 8 minutos. A bola foi cruzada para Hernane, que ia marcando um golaço, pegando a bola de 'escorpião', mas Everson fez um milagre tirando a bola quase de dentro do gol. No rebote, Gabriel estava lá e colocou a bola pra dentro das redes, abrindo o placar.

Aos 14, Arthur mostrava ser o grande destaque do Ceará. Ele bateu de longe, acertando o travessão e assustando a torcida do Sport. Aos 29, Hernane foi lançado na área e conseguiu finalizar bem, para uma ótima defesa de Everson. No rebote, Hernane ainda conseguiu bater, mas a bola desviou e foi pra fora. Já aos 36, Éder Luis lançou Leandro Carvalho dentro da área, que pegou de primeira, mas mandou a bola pra fora.

Ambos os times voltam aos gramados pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará enfrenta o vice-líder Internacional, na Arena Castelão, às 17h do próximo domingo (11). Já o Sport enfrenta o Fluminense, às 19h, também no próximo domingo (11), no Maracanã.